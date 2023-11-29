Сдаете квартиру внаем? Узнайте, как повысить ее стоимость

По словам Ирис Эпик, профессионального маклера Domus Kinnisvara, на рынке аренды предложений предостаточно. В случае с недвижимостью, приобретенной с целью сдачи в аренду, важно ее состояние, ведь от этого зависит и цена аренды, и скорость нахождения подходящего арендатора.

Хотя экономическая ситуация сейчас сложная и кошельки у людей стали тоньше, Эпик отметила, что привлекательные и более дорогие квартиры сдаются в аренду быстрее, чем дешевые.

«Квартиры, где арендодатель постарался с созданием обстановки и уюта, сдаются гораздо быстрее. Это совсем не обязательно означает большие расходы, но свежая краска на стенах и некоторые продуманные детали увеличивают вероятность того, что будет выбрана именно эта квартира. Собственнику квартиры, которую он хочет сдать в аренду, стоит задуматься, захочет ли он сам переехать в квартиру с повидавшей виды старой мебелью, где последний ремонт был сделан много лет назад», – объяснила эксперт по недвижимости.

Стоимость можно увеличить даже при ограниченных средствах