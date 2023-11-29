Сдаете квартиру внаем? Узнайте, как повысить ее стоимость

Взлетевшая ставка Euribor привела к увеличению ежемесячных платежей по кредитам за сдаваемую внаем недвижимость, в результате чего платежи уже зачастую превышают арендную плату, которая соответствует спросу. Эксперты объясняют, как повысить стоимость сдаваемой в аренду недвижимости, чтобы оставаться конкурентоспособным.
По словам Ирис Эпик, профессионального маклера Domus Kinnisvara, на рынке аренды предложений предостаточно. В случае с недвижимостью, приобретенной с целью сдачи в аренду, важно ее состояние, ведь от этого зависит и цена аренды, и скорость нахождения подходящего арендатора.
Хотя экономическая ситуация сейчас сложная и кошельки у людей стали тоньше, Эпик отметила, что привлекательные и более дорогие квартиры сдаются в аренду быстрее, чем дешевые.
«Квартиры, где арендодатель постарался с созданием обстановки и уюта, сдаются гораздо быстрее. Это совсем не обязательно означает большие расходы, но свежая краска на стенах и некоторые продуманные детали увеличивают вероятность того, что будет выбрана именно эта квартира. Собственнику квартиры, которую он хочет сдать в аренду, стоит задуматься, захочет ли он сам переехать в квартиру с повидавшей виды старой мебелью, где последний ремонт был сделан много лет назад», – объяснила эксперт по недвижимости.
Стоимость можно увеличить даже при ограниченных средствах
Эпик отметила, что труднее всего сдавать в аренду жилье, которое остро нуждается в обновлении. «Если приобретенная недвижимость нуждается лишь в небольшом обновлении, то можно обойтись небольшой суммой. Например, новая краска для стен, новая или ухоженная, хоть и бывшая в употреблении мебель – и квартира готова к заселению новым арендатором», – отметила маклер. Если речь идет о квартире, которую необходимо реновировать полностью, то, по мнению маклера, стоит найти дополнительные варианты финансирования, чтобы квартиру можно было как можно быстрее отремонтировать и сдать в аренду.
По мнению Эвелин Рахкема, менеджера по продажам кредитов и карт Inbank, при реновировании сдающейся в аренду недвижимости стоит тщательно продумать, какой суммы инвестиция и в течение какого периода окупится, и что разумнее – использовать имеющиеся средства или вместо этого рассмотреть возможность банковского финансирования.
«Небольшие расходы в несколько сотен евро разумно оплатить немедленно или распределить на три месяца, например, с помощью платежного решения "покупай сейчас – плати позже". Распределение оплаты покупки на более длительный срок не требует доплат и позволяет избежать ситуации, когда в одном месяце придется потратить сразу большую сумму. Если текущая платежеспособность позволяет взять кредит или съемная квартира еще не обременена кредитными обязательствами, то стоит рассмотреть возможность оформления ремонтного кредита с фиксированной процентной ставкой для покрытия более крупных расходов, начиная с нескольких тысяч евро», – объяснила Рахкема.
Рахкема отметила, что некоторые банки также предлагают ремонтные кредиты с фиксированной процентной ставкой, на которую не влияет Euribor. «Ежемесячный платеж остается неизменным до конца срока кредита, что облегчает потребителю управление своими денежными потоками. В том числе можно посчитать, покрывает ли цена аренды вложения, сделанные с помощью кредита», – пояснила Рахкема. Она добавила, что поскольку целевое назначение ремонтных кредитов, как правило, достаточно широкое, то помимо приобретения строительных материалов и оплаты работ их можно использовать на то, чтобы обставить квартиру.
Меньше коммунальных расходов – дороже квартира
«Безусловно, повышению стоимости способствует ремонт так называемых самых дорогих помещений – это ванная комната и кухня. При этом эти самые дорогие работы являются и самыми продолжительными, но больше всего увеличивают рыночную стоимость недвижимости. Также вы можете легко и быстро обновить квартиру, чтобы просить большую ежемесячную арендную плату – здесь поможет свежая краска или новые обои. Мебель должна быть практичной, и все должно быть на своих местах – интерьер сдаваемой в аренду квартиры не должен состоять из того, что не пригодилось в вашем доме», – пояснила маклер Domus Kinnisvara.
Одним из важнейших аспектов выбора арендуемой квартиры являются ежемесячные коммунальные расходы, поэтому все, что помогает снизить ежемесячные коммунальные расходы – утепление, замена окон, установка новой системы отопления – способствует увеличению стоимости сдаваемой в аренду недвижимости.
«Повышение энергоэффективности недвижимости может потребовать довольно больших затрат, поэтому сегодня большинство банков также предлагают зеленые кредиты. Поскольку сдаваемая в аренду недвижимость по-прежнему рассматривается как долгосрочная инвестиция, выгода с установки, например, новой системы отопления может превысить сумму, расходуемую на проценты по кредиту, особенно в ситуации, когда сдаваемая в аренду недвижимость в противном случае стояла бы пустой из-за высоких коммунальных расходов», – сказала эксперт Inbank.