Будущее Олимпиады прояснилось, Швеция и Латвия остались с носом

Хотя место проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов будет окончательно определено на встрече в Париже в июле следующего года, МОК сделал прямое предложение на проведение следующих зимних Олимпийских игр в регионах Прованс-Альпы-Лазурный Берег и Овернь-Рона-Альпы. во французских Альпах. Спустя 32 года, в 2034 году Солт-Лейк-Сити может принять Зимние игры.

Это стало плохой новостью для наших западных соседей, которые были в числе четырех кандидатов на проведение Игр 2030 года. Особенностью заявки шведских городов Стокгольм и Оре было то, что соревнования по санному спорту должны были пройти в Сигулде (Латвия).

Швеция уже довольно долго борется за право проведения зимних Олимпийских игр. Впервые попробовали предложить провести ОИ в 2026 году, но через три года праздник зимних видов спорта пройдет в Кортина-д'Ампеццо (Италия). Что касается более долгосрочного направления Зимних игр, МОК решил продолжить сотрудничество с тремя из четырех городов, подавших заявки на проведение Игр 2030 года. Стокгольм и Оре были единственными, кто остался в стороне.

Решение о месте проведения Олимпийских играх 2030 года должно было быть принято в октябре, однако незадолго до этого несколько потенциальных городов-организаторов отказались от участия. Саппоро отказался от участия в основном из-за коррупционных скандалов вокруг летних Олимпийских игр в Токио, Ванкувер не получил гарантий финансирования от правительства Канады. Солт-Лейк-Сити не смог подать заявку на участие в Играх 2030 года из-за того, что летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут двумя годами ранее – расстояние между городами всего 500 км.

МОК призвал стороны, заинтересованные в проведении следующих зимних Олимпийских игр, подготовить конкретные заявки. Швейцария одобрила ходатайство только на прошлой неделе, Франция и Швеция в последние недели преодолевали препятствия, чтобы подготовить всю необходимую документацию.

Хотя окончательное решение будет принято летом, похоже, что Игры 2030 года пройдут в регионе Французских Альп. В этой области расположено нескольких бывших олимпийских городов: Шамони (1924 г.), Гренобль (1968 г.), Альбервиль (1992 г.) и Ницца.