Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 декабря: ситуация на фронтах в Украине, для учителей нашлось 8 миллионов евро, открытие рождественских рынков в Таллинне и астрологический прогноз на декабрь
Сегодня в выпуске:
- Последние сводки с фронтов в Украине. Почему контрнаступление не дало желаемых результатов, как эстонская разведка оценивает состояние российского бюджета и какой прогноз дальнейшего развития событий?
- Это важно: 13 человек на одной место - ситуация на рынке труда ухудшается; израильская армия вновь приступила к военной операции в Секторе Газа после временного перемирия; во время обильных снегопадов владельцы зданий обязаны чаще чистить крыши
- Эпопея вокруг повышения зарплат педагогам продолжается. На очередной встрече министр образования озвучила новые суммы и проценты, которое все равно далеки от тех, что требуют учителя. Профсоюзы взяли паузу на раздумье.
- Праздник к нам приходит! Сегодня в столице открылись крупнейшие рождественские рынки. Какие новинки подготовили торговцы, и какая уникальная встреча ждет всех, кто успеет сегодня попасть в квартале Ротерманни?
- Это интересно: центр управления государственными лесами вновь приглашает всех в лес за елкой и футуристический электропикап от Tesla наконец стал доступен заказчикам в США
- Наступил новый месяц, а значит самое время узнать, что сулят знакам зодиака звезды в этот период. Узнаем, что из предсказанного в ноябре сбылось, а что нет, и заглянем в будущее вместе с гостьей студии, астрологом Кристиной Ивановой.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 декабря.