«Новости в 7» за 1 декабря: ситуация на фронтах в Украине, для учителей нашлось 8 миллионов евро, открытие рождественских рынков в Таллинне и астрологический прогноз на декабрь

Сегодня в выпуске:

- Последние сводки с фронтов в Украине. Почему контрнаступление не дало желаемых результатов, как эстонская разведка оценивает состояние российского бюджета и какой прогноз дальнейшего развития событий?

- Это важно: 13 человек на одной место - ситуация на рынке труда ухудшается; израильская армия вновь приступила к военной операции в Секторе Газа после временного перемирия; во время обильных снегопадов владельцы зданий обязаны чаще чистить крыши

- Эпопея вокруг повышения зарплат педагогам продолжается. На очередной встрече министр образования озвучила новые суммы и проценты, которое все равно далеки от тех, что требуют учителя. Профсоюзы взяли паузу на раздумье.

- Праздник к нам приходит! Сегодня в столице открылись крупнейшие рождественские рынки. Какие новинки подготовили торговцы, и какая уникальная встреча ждет всех, кто успеет сегодня попасть в квартале Ротерманни?

- Это интересно: центр управления государственными лесами вновь приглашает всех в лес за елкой и футуристический электропикап от Tesla наконец стал доступен заказчикам в США

- Наступил новый месяц, а значит самое время узнать, что сулят знакам зодиака звезды в этот период. Узнаем, что из предсказанного в ноябре сбылось, а что нет, и заглянем в будущее вместе с гостьей студии, астрологом Кристиной Ивановой.