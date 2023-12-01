ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Центр Таллинна был парализован: произошло серьезное ДТП с участием трамвая

По данным полиции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и трамвая. В результате аварии никто не пострадал.

«Трудно проехать по кольцу Виру, очень медленно пролезают автобусы, трамваи в Копли стоят полностью. Толпы таллинцев ждут транспорт на холоде на остановках», - говорит один из очевидцев.