Михаил Кылварт: доверие к премьер-министру утрачено

Кылварт сообщил, что встреча с президентом Аларом Карисом состоялась в связи с тупиковой ситуацией в парламенте. «Должен признать, что эта ситуация не выгодна ни народу, ни демократии в целом, ни Центристской партии. Зато она выгодна Партии реформ и EKRE. EKRE может рассуждать о внеочередных выборах и быть на виду. Партия реформ может увязывать любой закон с доверием правительству, избегая дискуссии в парламенте», – отметил Кылварт.

По словам Кылварта, продолжается начавшаяся еще перед выборами игра, кто самый правильный. «Забыты истинные проблемы: бедность, рост цен, экономический спад. Кая Каллас не подаст в отставку, и внеочередных выборов не будет. Но работа парламента парализована, хотя в стране накопилась масса нерешенных проблем. При этом у правительства есть способ выйти из тупика, решив два самых наболевших вопроса: отказаться от автоналога и повысить зарплату учителям. Это снимет напряжение в обществе, а EKRE будет сложно объяснить, почему они мешают работе Рийгикогу», – считает политик.

«За две недели петиция за отставку Каи Каллас набрала более 23 000 подписей. Центристская партия продолжает сбор подписей на портале rahvaalgatus.ee и в палатках по всей Эстонии. Мы показали, что доверия к премьер-министру нет. Но давайте сохраним доверие к государству», – подчеркнул Кылварт.