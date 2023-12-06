Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 декабря: президент Карис вызвал «на ковер» лидеров партий, граница Эстонии готова замкнуться, американской пиццерии спад экономики не помеха и пешие походы как стиль жизни
Сегодня в выпуске:
- Президент Эстонии встретился с представителями всех партий, чтобы предложить вариант выхода из кризиса в парламенте
- Это важно: чем закончились переговоры о повышении зарплат учителям, о разрушительном циклоне «Мичаунг» в Индии и чего опасается Европа
- Закроет ли Эстония границу с Россиией и от чего это будет зависеть?
- Крупнейшая в мире сеть пиццерий открылась и в Эстонии. Попробовала кусочек и наша съёмочная группа
- Это интересно: число водителей легкого транспорта в Таллинне удвоилось, в Хааберсти вновь пройдёт блошиный рынок и как выдра с рыбаком подружилась
- Не просто прогулка, а приключение, где сливаются физическое испытание и эстетическое удовольствие - все это хайкинг. Наш корреспондент отправилась в увлекательную прогулку по окрестностям Таллинна вместе с интернациональной группой и узнала все тонкости пеших походов
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 6 декабря.