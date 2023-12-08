Эксперт: многие заемщики пока не ощутили снижения Euribor

«Пока это еще не оказывает влияния. Только для тех, кто подписывает кредитные договоры сегодня, они будут заключены с более низкой ставкой Euribor. Как правило, в кредитных договорах ставка Euribor меняется каждые 6 месяцев. Если в договоре цифра была зафиксирована тогда, когда ставка была выше, то такие клиенты ощутят ее снижение при следующем изменении договора», - пояснила глава отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма, а также предположила, что к весне следующего года шестимесячный Euribor может снизиться до 3,5%.