«Новости в 7» за 8 декабря: бюджет принят, но ситуация все запутаннее; как получить компенсацию за травму на неубранной улице; как книги стали новогодней елкой и чудо-черепашки из реальной жизни

Сегодня в выпуске:

- Госбюджет на 2024-й год принят. Для этого потребовалось внеочередное заседание парламента и очередное увязывание проекта закона к доверию правительства. Как политики из противоположных лагерей оценивают ситуацию?

- Это важно: готовимся к очередному витку цен с нового года; вандалы разбили стекла в машинах главы МВД и главреда RusDelfi; КаПо задержан прокремлевский активист Аллан Хантсом; президент отказался провозглашать закон, принятый с нарушением парламентских процедур и конституции

- Сотни пациентов обрашаются ежедневно в отделения экстренной медицинской помощи. Причиной тому травмы, полученные в результате падений на скользких и занесенных снегом улицах. Наш корреспондент разбиралась, можно ли за это получить компенсацию

- Елки разные важны, елки разны нужны! Если вам наскучили привычные живые или искусственные новогодние елки, то можно проявить фантазию и устроить праздничное украшение в виде дерева из чего угодно. Например, из книг! Как это сделать и какие еще интересные идеи можно реализовать, узнавала наша корреспондент

- Это интересно: спасенный на Аляске детеныш морской выдры обрел новый дом за тысячи миль; на побережье Японии по загадочным причинам выбросило тысячи рыб; в Китае открылась крупнейшая в мире подземная лаборатория по изучению темной материи

- Рекордное количество гнезд морских черепах обнаружено на побережье Флориды и других штатов США. Почему это явлению обрадовало ученых и что оно говорит о процессах глобального потепления?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 декабря.