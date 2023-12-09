Шесть подростков осуждены по делу об убийстве учителя

47-летний учитель истории и географии был обезглавлен уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым, после того как показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда. Это случилось в городке Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

На момент преступления подсудимым было от 13 до 15 лет.

Пятеро из них признаны виновными в том, что указали на преподавателя его убийце в обмен на вознаграждение.

Суд квалифицировал это как участие в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах

Шестая участница процесса оговорила учителя перед своими родителями, чтобы объяснить свое отстранение от занятий. Это привело к тому, что имя Самюэля Пати появилось в социальных сетях.

На момент убийства Пати ей было всего 13 лет. Согласно обвинению, школьница пожаловалась своему отцу Брахиму Шнина, что Самюэль Пати заставил всех мусульман выйти из класса, чтобы показать карикатуру. Она якобы вступила с ним в перепалку и за это была отстранена от занятий.

После этого Шнина разместил в социальных сетях видеоролик с призывами уволить Пати.

Как отмечает AFP, все приговоры подросткам были отсрочены или заменены условными, и ни один обвиняемый не будет отбывать тюремное заключение.

Брахим Шнина предстанет перед судом в следующем году на втором процессе по делу Пати. Он и еще семь человек обвиняются в действиях, приведших к убийству школьного учителя.

Самюэль Пати был зверски убит 18-летним Абдулаком Анзоровым, проживавшем во Франции в статусе беженца.

Анзоров был застрелен полицией на месте преступления.

Самюэль Пати был посмертно награжден Орденом Почетного легиона - одной из высших государственных наград Франции.

Изображения пророка Мухаммеда считаются табу в исламе и воспринимаются мусульманами как оскорбление. В 2015 году двенадцать сотрудников Charlie Hebdo были убиты в результате нападения исламистов на редакцию журнала. Тогда миллионы французов вышли на улицы в знак поддержки журналистов и прав французского общества на свободу слова.