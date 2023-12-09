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WSJ: ВСУ не смогут провести новое наступление до 2025 года

Deutsche Welle
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Солдаты ВСУ на линии фронта.
Солдаты ВСУ на линии фронта. Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

По мнению западных экспертов, Украина сильно истощена войной и ей нужно время для подготовки к новому контрнаступлению, пишет Deutsche Welle.

Украина после неудавшегося летнего контрнаступления вряд ли сможет предпринять новые крупные наступательные действия в следующем году, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 8 декабря, со ссылкой на неназванных западных дипломатов и военных экспертов.

По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые не смогли добиться существенных изменений линии фронта, пока вынуждены переходить в оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения армии РФ. При этом экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы оказалась под вопросом, а в самой Украине возникли политические разногласия.

«Западные дипломаты и военные стратеги говорят, что истощенной Украине нужно время для восстановления и что она, возможно, будет не в состоянии провести еще одно значительное контрнаступление до 2025 года», - говорится в материале WSJ.

2024-й станет для ВСУ «годом восстановления»

Газета обращает внимание на то, что способность Украины вернуть под свой контроль значительную часть утраченной территории сейчас ставится под сомнение, в то время как проводимая в России переориентация экономики на «военные рельсы» укрепила позиции России как на поле боя, так и - в последнее время - в дипломатическом плане.

Западные лидеры на этом фоне перешли от обещания победы Украины к простому поддержанию ее в борьбе, отмечается в статье. Если Украина и ее союзники смогут справиться с нынешними проблемами, то, по мнению западных стратегов, 2024 год в лучшем случае станет для ВСУ «годом восстановления».

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