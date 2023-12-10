Эстонский совет помощи беженцам поддержал в Украине почти 256 тысяч человек

Об этом НКО сообщила агентству BNS, отметив, что за последний месяц на поддержку нуждающихся жителей Украины посредством Eesti Pagulasabi был направлен почти миллион евро.

В общей сложности помощь будет оказываться в течение трех месяцев. Для подачи заявок на получение денежной помощи для Украины открыты специальная телефонная линия - и в интернете платформа для подачи ходатайств по адресу https://register.pagulasabi.ee/.

В настоящее время Эстонский совет помощи беженцам оказывает помощь жителям Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

НКО Eesti Pagulasabi оказывает финансовую поддержку домохозяйствам в сельской местности и пригородах, чтобы они могли пережить зиму, приобретая твердое топливо, такое как уголь, дрова, брикеты или пеллеты, или оплачивая счета за газовое отопление.

За помощью можно обратиться в те же районы, в которые направляется общая денежная субсидия. В течение всего зимнего сезона домохозяйствам полагается пособие на отопление в размере 450 евро. На сегодняшний день этой помощью воспользовались около 5 000 человек.

«С апреля по ноябрь этого года мы оказали продовольственную помощь более чем 32 000 человек в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях», - сообщили в Eesti Pagulasabi.

НКО Eesti Pagulasabi является частью международной Совместной инициативы по мониторингу рынков (JMMI), в рамках которой активистам сектора оказания гуманитарной помощи предоставляют обзор того, где и как функционируют рынки в Украине, растут ли цены на товары и как быстро они растут и так далее.

В зону ответственности НКО Эстонский совет помощи беженцам входят Запорожская, Херсонская и Донецкая области.