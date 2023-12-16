Ранее в этом году самолет вылетел из аэропорта Дубая и направился в Окленд, Новая Зеландия. Однако полет, начавшийся вполне нормально, принял неожиданный поворот, и после длительного пребывания в воздухе пассажиры приземлились в аэропорту, откуда изначально начали свое путешествие.
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КАК ЖЕ ТАК? ⟩ Самолет, находившийся в воздухе 13 часов, приземлился в том же аэропорту, из которого вылетел
Если бы все пошло по плану, путь длиной около 14 тысяч километров занял бы примерно 16 часов, но, пробыв в воздухе 13 часов, самолет снова приземлился в аэропорту Дубая.