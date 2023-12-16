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КАК ЖЕ ТАК? ⟩ Самолет, находившийся в воздухе 13 часов, приземлился в том же аэропорту, из которого вылетел

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Самолет. Фото иллюстративное.
Самолет. Фото иллюстративное. Фото: Andrius Sytas

Ранее в этом году самолет вылетел из аэропорта Дубая и направился в Окленд, Новая Зеландия. Однако полет, начавшийся вполне нормально, принял неожиданный поворот, и после длительного пребывания в воздухе пассажиры приземлились в аэропорту, откуда изначально начали свое путешествие.

Если бы все пошло по плану, путь длиной около 14 тысяч километров занял бы примерно 16 часов, но, пробыв в воздухе 13 часов, самолет снова приземлился в аэропорту Дубая.

Однако в этом не было вины ни пилотов, ни пассажиров, ведь большие проблемы были в тот момент в Новой Зеландии. В середине полета пилотам сообщили, что их пункт назначения, аэропорт Окленда, закрыт, поскольку обрушившийся на город дождь вызвал сильное наводнение в аэропорту и стал причиной гибели нескольких человек в городе, пишет Unilad.

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