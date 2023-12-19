Не прошел мимо: бдительный человек помог пожилому мужчине живым и здоровым вернуться домой

В полицию поступило сообщение, что сегодня около 15 часов пожилая пара ехала в центр города на автобусе, но в какой-то момент 88-летний Вяйно покинул свою спутницу и исчез. По словам родственника, он последние полгода один не передвигался по городу и плохо там ориентируется.

Получив сообщение, полиция обыскала центр города и окрестности дома пропавшего в Мыйзавахе, но не смогла установить его местонахождение.

В половине девятого вечера пресс-служба полиции сообщила, что некоторое время назад бдительный горожанин сообщил в Центр тревоги, что на перекрестке улиц Нарвское шоссе и улицы Пуйестеэ в Тарту встретил человека, похожего на Вяйно. Пожилой человек спросил у горожанина, как пройти к улице Мыйзавахе, и отзывчивый человек указал пожилому мужчине, в каком направлении он должен двигаться.

После этого отзывчивый человек увидел в СМИ сообщение о поисках Вяйно и сообщил в полицию, что похожий на Вяйно мужчина идет по улице Пуйестеэ в направлении дома. Находивший поблизости полицейский патруль там и нашел Вяйно. Он был жив и здоров, его отвезли домой.

«Благодарим всех, кто помог распространить просьбу о помощи, но особенно доброго гражданина, который заметил нуждающегося в помощи человека, помог ему и сообщил нам об этом», - добавила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.