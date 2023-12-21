Синоптики предупреждают: во время рождественских праздников ожидаются снегопады

К субботе ветер постепенно уляжется, а температура воздуха опустится чуть ниже нуля. Только на побережье островов и в районе Финского залива ветер восточных направлений принесет тепло, температура воздуха будет колебаться в районе нуля. Ожидающиеся время от времени осадки перейдут в снег.

В воскресенье местами пройдет снег, плотность снежного покрова увеличится на 2-3 см. Температура воздуха зимняя, между 1 и 5 градусами мороза, ночью во время прояснений в Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, восточной части Харьюмаа и в Вирумаа упадет до 10 градусов мороза.

В рождественскую ночь ожидается слабый снег, тихий ветер и умеренно холодная температура воздуха.

В первый день Рождества к утру приблизившийся с моря циклон принесет на острова осадки и сильный ветер, который поднимет метель. Днем снегопады распространятся по стране, а поднявшийся ветер усилит ощущение холода.