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Праздничные пожелания украинских детей: «Надеюсь, ПВО не собьет Деда Мороза»

rus.postimees.ee
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Фото: SERGEY DOLZHENKO

В почтовый ящик Деда Мороза в Лапландии поступает все больше писем от украинских детей с просьбой о мире вместо игрушек. Непрерывные авиаудары оставили в детских душах страх, в том числе, что в процессе отражения дронов и ракет может быть поражен и сам Дед Мороз. 

«Весь год я была доброй и отзывчивой. Надеюсь, ты сможешь принести мне хороший подарок. Мне нравятся куклы и принадлежности для рисования. Кроме того, было бы хорошо, если бы можно было принести мир, чтобы отцы всех детей вернулись с войны», - написала шестилетняя девочка, живущая в Украине, на почту Деда Мороза в Лапландии.

Катя Тервонен, руководитель почтового отделения Деда Мороза в Рованиеми, северная Финляндия, рассказала общественной телекомпании Yle, что до них доходит все больше и больше пожеланий мира.

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