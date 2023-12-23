Праздничные пожелания украинских детей: «Надеюсь, ПВО не собьет Деда Мороза»

«Весь год я была доброй и отзывчивой. Надеюсь, ты сможешь принести мне хороший подарок. Мне нравятся куклы и принадлежности для рисования. Кроме того, было бы хорошо, если бы можно было принести мир, чтобы отцы всех детей вернулись с войны», - написала шестилетняя девочка, живущая в Украине, на почту Деда Мороза в Лапландии.