Главе ЦБ пришлось вернуться к родителями из-за головокружительной аренды

В результате этого Хафизе Гайе Эркан, 44-летней главе турецкого Центрального банка, пришлось вернуться к своим родителям. Женщина, которая стала главой банка в июне, работала на лидирующих должностях в крупных американских банках в течение двух десятилетий, в том числе в Goldman Sachs.