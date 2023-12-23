Сб, 23.12.2023
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Главе ЦБ пришлось вернуться к родителями из-за головокружительной аренды

Ромет Креэк
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Хафизе Гайе Эркан.
Хафизе Гайе Эркан. Фото: HANDOUT/AFP

Из -за высокой инфляции в Турции арендная плата настолько выросла, что даже глава Центрального банка не может найти доступную квартиру для жизни.

В результате этого Хафизе Гайе Эркан, 44-летней главе турецкого Центрального банка, пришлось вернуться к своим родителям. Женщина, которая стала главой банка в июне, работала на лидирующих должностях в крупных американских банках в течение двух десятилетий, в том числе в Goldman Sachs.

«Мы не нашли квартиру в Стамбуле. Все ужасно дорого, - сказала она в интервью Hürriyet. - Мы остались с моими родителями».

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