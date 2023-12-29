Второй штат США запретил Трампу баллотироваться

Государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, как и Верховный суд Колорадо, обосновала свое решение в отношении Трампа 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

Шенна Беллоуз, член Демократической партии, считает, как и многие оппоненты Трампа, что он добивался отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

В 34-страничном тексте своего решения Беллоуз пишет, что Трамп «в течение нескольких месяцев, увенчавшихся событиями 6 января 2021 года, при помощи ложного нарратива о махинациях на выборах возбуждал своих сторонников и направил их на Капитолий».

При этом, по мнению Беллоуз, то, что Трамп время от времени призывал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, его не оправдывает.

Избирательный штаб Трампа ранее призывал Шенну Беллоуз не вмешиваться в предвыборный процесс и сейчас немедленно отреагировал на ее решение.

Пресс-секретарь штаба Стивен Чонг назвал Беллоз «сверхпредвзятой демократкой, поддерживающей Байдена» и заявил, что она вмешивается в процесс выборов.

По словам Чонга, штаб Трампа быстро подаст жалобу в суд штата Мэн.

Противники Трампа предприняли попытки запретить ему баллотироваться на основании 14-й поправки в нескольких штатах.