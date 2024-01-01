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В Харьюмаа спасатели пытаются потушить здание, которое загорелось рядом с жилым домом

rus.postimees.ee
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Пожар в Раазику.
Пожар в Раазику. Фото: Erakogu.

Спасатели пытаются потушить здание, которое загорелось вечером в понедельник в непосредственной близости от жилого дома в Раазику, Харьюмаа.

Представитель Спасательного департамента сообщил Postimees, что тушением на месте занимаются четыре бригады: одна из Кехра и Ассаку, а также две команды из Арукюла.

Пожар в Раазику.
Пожар в Раазику. Фото: Erakogu

«Горит здание, от которого дом находится в десяти метрах. В настоящее время не допускается распространение огня на жилой дом», - сказал он и добавил, что в доме нет электричества.

По его словам, информации о пострадавших нет. Пока неизвестно, как мог начаться пожар.

Пожар в Раазику. 
Пожар в Раазику. Фото: Erakogu
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