В Харьюмаа спасатели пытаются потушить здание, которое загорелось рядом с жилым домом

Спасатели пытаются потушить здание, которое загорелось вечером в понедельник в непосредственной близости от жилого дома в Раазику, Харьюмаа.
Представитель Спасательного департамента сообщил Postimees, что тушением на месте занимаются четыре бригады: одна из Кехра и Ассаку, а также две команды из Арукюла.
«Горит здание, от которого дом находится в десяти метрах. В настоящее время не допускается распространение огня на жилой дом», - сказал он и добавил, что в доме нет электричества.
По его словам, информации о пострадавших нет. Пока неизвестно, как мог начаться пожар.