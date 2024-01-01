В Харьюмаа спасатели пытаются потушить здание, которое загорелось рядом с жилым домом

Представитель Спасательного департамента сообщил Postimees, что тушением на месте занимаются четыре бригады: одна из Кехра и Ассаку, а также две команды из Арукюла.

Пожар в Раазику. Фото: Erakogu

«Горит здание, от которого дом находится в десяти метрах. В настоящее время не допускается распространение огня на жилой дом», - сказал он и добавил, что в доме нет электричества.

По его словам, информации о пострадавших нет. Пока неизвестно, как мог начаться пожар.

Пожар в Раазику. Фото: Erakogu