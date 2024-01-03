Рейнсалу: новые налоги следует отменить, а Кая Каллас должна подать в отставку

«Нечего и говорить, что год будет трудным. Это означает, что политическое руководство нашей страны должно взять себя в руки и принять решения, соответствующие ожиданиям общества», - сказал он.

Рейнсалу выразил надежду, что политики извлекли уроки из прошлого года. «На мой взгляд, в эти трудные времена альтернативы нет, потому что ситуация с безопасностью ставит нас в определенные рамки. В условиях ускоряющегося экономического спада нам необходим диалог между политиками для заключения надпартийного соглашения об экономическом росте, как это предложил президент Финляндии», - пояснил Рейнсалу.

«Нам необходим фундаментальный пересмотр экономической политики правительства, которая в настоящее время усугубляет рецессию», - сказал Рейнсалу.

«Нам нужно отменить налоги, нам нужна новая стратегия национального бюджета, которая оказалась ни на что негодной. Нам также нужен отрицательный дополнительный бюджет, необходимо сократить бюрократический аппарат центрального правительства, и эти решения должны быть приняты немедленно. Эти решения требуют политического лидерства», – сказал Рейнсалу.

Он отметил, что нынешняя политика молчания усиливает неопределенность среди бизнеса. «Если посмотреть на сравнение с другими странами, то в Эстонии сейчас самая высокая неопределенность в деловой среде, и это дело рук правительства, а значит, эту политику нужно коренным образом исправить», – сказал он.

По мнению Рейнсалу, в Эстонии назревает политический кризис, и он считает, что в интересах страны и в интересах самой Каи Каллас подать в отставку.

«Я не вижу в премьер-министре способности договариваться и корректировать политику правительства», – сказал он.