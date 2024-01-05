Банк: для покупателей жилья декабрь был урожайным месяцем

«После небольшого разгона был набран темп, и в целом декабрь стал вполне себе урожайным. Кроме того, заключение сделок до повышения НСО было в общих интересах как застройщиков, так и покупателей, особенно в случае квартир в новостройках, что нашло отражение в дополнительных скидках и быстром заключении договоров», - прокомментировала Пехтер минувший декабрь.

Согласно результатам анализа портфеля жилищных кредитов Bigbank, в декабре 2023 года было заключено почти вдвое больше договоров о жилищном кредите, чем годом ранее, и примерно на десять процентов больше, чем в предыдущем месяце, при этом средняя сумма кредита по-прежнему оставалась чуть больше 100 000 евро.

«Для многих конец года имеет еще и символическое значение - это время принятия важных решений, поэтому и в прежние годы в декабре количество заключенных сделок часто было больше обычного. С другой стороны, ровно год назад декабрь оказался очень плохим месяцем, Euribor уже стремительно вырос, а цены на недвижимость по-прежнему оставались на пике, и люди еще не успели привыкнуть к новой ситуации», - объяснила Пехтер, почему в этом году количество заключенных сделок увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Ходатайств о кредите в декабре было подано примерно на 20% меньше, что характерно для периода праздников. «Интерес людей к покупке недвижимости и смелость заключать сделки росли на протяжении всей осени, однако, говорить об общем новом подъеме пока ещё рано», - прокомментировала преобладающие на рынке настроения Йонна Пехтер.

Она считает, что выступления ряда аналитиков, высказавших в течение последнего месяца свое мнение о плохих перспективах экономики Эстонии, может заставить людей в начале года быть немного осторожнее, но большинство тех, кто серьезно думал о покупке нового жилья, не откажутся из-за этого от своих планов. «Не зря же считается, что время может быть подходящим или неподходящим для инвестирования, но для покупки своего собственного жилья - только подходящим», - оптимистично подытожила Пехтер.