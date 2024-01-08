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Между Пайде и Тюри произошла тяжелая авария

Rus.Postimees
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Сегодня около полудня центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП, произошедшем на шоссе Пярну-Раквере между Пайде и Тюри.

Специалист по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс уточнила, что авария произошла в деревне Тори-Аллику в волости Тюри. «Столкнулись два автомобиля, в которых было четыре человека, – сказала она. – Все смогли самостоятельно выбраться из машин».

По словам спасателей, пострадали три человека, которые были переданы сотрудникам скорой помощи.

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