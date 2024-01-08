Между Пайде и Тюри произошла тяжелая авария

Сегодня около полудня центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП, произошедшем на шоссе Пярну-Раквере между Пайде и Тюри.
Специалист по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс уточнила, что авария произошла в деревне Тори-Аллику в волости Тюри. «Столкнулись два автомобиля, в которых было четыре человека, – сказала она. – Все смогли самостоятельно выбраться из машин».
По словам спасателей, пострадали три человека, которые были переданы сотрудникам скорой помощи.
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