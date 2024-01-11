Колонка Postimees ⟩ Лидер свободного мира прибыл в Таллинн

Президент Украины Владимир Зеленский, который посещает Таллинн в четверг, во время войны стал настоящей суперзвездой. Его ответ Соединенным Штатам, когда они хотели эвакуировать его в начале войны, вошел в историю: «Бой идет здесь, мне нужны боеприпасы, а не транспорт».
Украине очень повезло с президентом, и Зеленский – одна из причин провала путинского вторжения в Украину. Несомненно, Путин недооценил не только волю украинского народа к самозащите, но и волю своего коллеги. В конце концов, он всего лишь комик, говорили в кремлевских коридорах.
Но на самом деле лучше всего смеется тот, кто смеется последним. Да, Зеленский сыграл Василия Голобородько, учителя истории, который случайно становится президентом Украины, в комедийном сериале «Слуга народа». Но Зеленский стал президентом. Вспоминая Рональда Рейгана, можно сказать, что актерство дает неплохую подготовку к работе: способность Зеленского говорить ясно и красноречиво вызывает восхищение в парламентах по всему миру. Мы с нетерпением ждем, что он скажет в Рийгикогу.
Не будет преувеличением сказать, что Зеленский стал одним из величайших ораторов этого десятилетия. Но он не просто говорит. Он – дипломат номер один в стране, открывающий шлюзы поддержки Запада, и его смелость заслуживает похвалы, ведь он неоднократно бывал на передовой, посетив, например, в конце года одну из горячих точек боевых действий в Авдеевке.
Чем есть ответить Путину? Аналитики утверждают, что человек, посетивший коммунальную квартиру в разбомбленном Мариуполе и позировавший рядом с холодильником, на самом деле мог быть ненастоящим Путиным, а двойником диктатора. Путин не был в Бахмуте, не посещал линию фронта. Как спикер он тоже похож на скучного лектора; вспомним, например, его монолог по украинской истории на телевидении за несколько дней до начала полномасштабной войны.
Хотя в последнее время много говорится о тяжелом положении Украины в нынешней войне, что, несомненно, верно, потому что война эта ужасна, стоит вспомнить, что в начале войны ожидалось, что Киев падет через несколько дней. Однако сегодня мы находимся в ситуации, когда Российской Федерации удалось аннексировать еще 0,01% территории Украины в 2023 году, потеряв при этом более 200 000 человек.
Если демократический мир не продолжит предоставлять оружие и финансовую помощь, у России нет надежды выиграть эту войну. Повторим мысль, что Россия уже проиграла эту войну, а Украина еще не выиграла. И помощь будет продолжаться, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уже говорит о 2026 годе.
Предсказание Велло Латтика в его книге 1990 года «Полет на Канарские острова» о том, что Эстония обеспечит себе свободу ценой украинской крови, сбывается. Однако нам нечего стыдиться: посланные нами Javelin прибыли еще до начала большой войны и помогли отстоять Киев. Наша помощь Украине будет продолжаться, и мы обязательно поддержим ее на пути в Европейский союз.