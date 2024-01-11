Колонка Postimees ⟩ Лидер свободного мира прибыл в Таллинн

Украине очень повезло с президентом, и Зеленский – одна из причин провала путинского вторжения в Украину. Несомненно, Путин недооценил не только волю украинского народа к самозащите, но и волю своего коллеги. В конце концов, он всего лишь комик, говорили в кремлевских коридорах.

Но на самом деле лучше всего смеется тот, кто смеется последним. Да, Зеленский сыграл Василия Голобородько, учителя истории, который случайно становится президентом Украины, в комедийном сериале «Слуга народа». Но Зеленский стал президентом. Вспоминая Рональда Рейгана, можно сказать, что актерство дает неплохую подготовку к работе: способность Зеленского говорить ясно и красноречиво вызывает восхищение в парламентах по всему миру. Мы с нетерпением ждем, что он скажет в Рийгикогу.

Не будет преувеличением сказать, что Зеленский стал одним из величайших ораторов этого десятилетия. Но он не просто говорит. Он – дипломат номер один в стране, открывающий шлюзы поддержки Запада, и его смелость заслуживает похвалы, ведь он неоднократно бывал на передовой, посетив, например, в конце года одну из горячих точек боевых действий в Авдеевке.