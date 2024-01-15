Жительница Ида-Вирумаа Ирина заказала в интернет-магазине Rimi продукты, но на следующий день после доставки обнаружила, что в упаковке вместо свежих помидоров ее ждала плесень. Представительница торговой сети заверила, что они следят за качеством товара, но никто не застрахован от человеческой ошибки.
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Фото ⟩ Ошибочка вышла: покупательница получила вместо заказанного товара коробку с плесенью
«Я не первый раз делаю заказ в интернет-магазине Rimi и всегда получала продукты хорошего качества, но в последний раз что-то пошло не так, - рассказывает Ирина. - Я заказала две пачки помидоров черри, но на следующий день после доставки вскрыла одну из упаковок и увидела, что все помидоры покрыты плесенью».