Фото ⟩ Ошибочка вышла: покупательница получила вместо заказанного товара коробку с плесенью

«Я не первый раз делаю заказ в интернет-магазине Rimi и всегда получала продукты хорошего качества, но в последний раз что-то пошло не так, - рассказывает Ирина. - Я заказала две пачки помидоров черри, но на следующий день после доставки вскрыла одну из упаковок и увидела, что все помидоры покрыты плесенью».