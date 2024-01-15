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Фото ⟩ Ошибочка вышла: покупательница получила вместо заказанного товара коробку с плесенью

София Солдатенко
, репортер
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Магазин Rimi.
Магазин Rimi. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Жительница Ида-Вирумаа Ирина заказала в интернет-магазине Rimi продукты, но на следующий день после доставки обнаружила, что в упаковке вместо свежих помидоров ее ждала плесень. Представительница торговой сети заверила, что они следят за качеством товара, но никто не застрахован от человеческой ошибки.

«Я не первый раз делаю заказ в интернет-магазине Rimi и всегда получала продукты хорошего качества, но в последний раз что-то пошло не так, - рассказывает Ирина. - Я заказала две пачки помидоров черри, но на следующий день после доставки вскрыла одну из упаковок и увидела, что все помидоры покрыты плесенью».

Ирина говорит, что даже до вскрытия упаковки можно было увидеть, что помидоры покрыты плесенью. 
Ирина говорит, что даже до вскрытия упаковки можно было увидеть, что помидоры покрыты плесенью. Фото: Фото читательницы
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