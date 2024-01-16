Яна Тоом: мы могли претендовать на два места в Европарламенте, теперь это невыполнимо

На вопрос, на сколько мест претендует Центристская партия на выборах в Европарламент, Яна Тоом ответила: «Два места в Европарламенте мы упустили. Если бы у нас достало ума и выдержки работать вместе, я думаю что на волне недоверия к правительству мы вполне могли получить два мандата. Теперь это невыполнимо».