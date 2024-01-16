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Яна Тоом: мы могли претендовать на два места в Европарламенте, теперь это невыполнимо

rus.postimees.ee
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Яна Тоом.
Яна Тоом. Фото: Mihkel Maripuu

По словам Яны Тоом, у Центристской партии практически готова программа на выборы в Европарламент. Рабочей группой по составлению программы руководит Юри Ратас, и сейчас ожидается, какое решение он примет относительно своего будущего в партии, пишет Rus.ERR.

На вопрос, на сколько мест претендует Центристская партия на выборах в Европарламент, Яна Тоом ответила: «Два места в Европарламенте мы упустили. Если бы у нас достало ума и выдержки работать вместе, я думаю что на волне недоверия к правительству мы вполне могли получить два мандата. Теперь это невыполнимо».

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