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Как Европа справляется с российской газовой блокадой вторую зиму подряд

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Впереди еще половина отопительного сезона, но европейцы уже расслабились и поверили, что без проблем переживут вторую зиму, а в будущем вовсе откажутся от российского газа. Как им это удалось?

В Европе вторую неделю очень холодно (по местным меркам), но, несмотря на почти полную российскую газовую блокаду, цены на газ вдвое ниже, чем в аномально теплом январе 2023-го. Газовое оружие Кремля дает осечку второй год подряд, и Евросоюз все больше верит в то, что сможет вовсе отказаться от поставок из России, которые до вторжения в Украину обеспечивали более 40% потребностей ЕС в природном газе.

Впереди еще половина отопительного сезона, но европейцы уже расслабились и решили, что без проблем переживут вторую зиму на голодном газпромовском пайке. И не только потому, что синоптики обещают радикальное потепление на выходных и температуры сильно не по сезону в ближайшие недели.

Главная причина для оптимизма — долгосрочный европейский план дал первые плоды. ЕС стремительно избавляется от зависимости от российского газа благодаря замещению, накоплению и экономии.

Но полное освобождение не гарантировано, и все может пойти не так уже в этом году.

Душили, душили…

Подконтрольный российскому президенту Владимиру Путину «Газпром» сокращал поставки газа в Европу еще до войны. Но в 2023 году произошло качественное изменение — прокачка по газопроводам уменьшилась более чем вдвое, на 53%, согласно подсчетам экспертов исследовательского центра ICIS. Поставки сжиженного газа морем при этом остались примерно на уровне прошлого года.

ЕС в ответ сократил потребление и нашел альтернативы российскому газу, прежде всего в США. Усилия принесли плоды: средняя рыночная цена на газ в Европе в 2023 году упала на 70% до 40 евро за мегаватт, подсчитали аналитики ICIS.

Пришла новая зима, но цены не выросли, как обычно, а продолжили снижаться. В разгар январских морозов за мегаватт давали 30 евро по сравнению с 70 евро год назад и 300 евро в разгар энергетического кризиса после российского вторжения и на пике перебоев с поставками в конце лета 2022 года.

Все потому, что потребители поверили — дефицита не предвидится.

На смену морозам в Европу идёт тёплый фронт. А буквально на днях в Осло было непривычно холодно — минус 25°C
На смену морозам в Европу идёт тёплый фронт. А буквально на днях в Осло было непривычно холодно — минус 25°C Фото: AFP

«Зима закончилась. Да, я знаю, что в Берлине сейчас -10°C, а в Осло -25°C. Но на европейском рынке природного газа настроение уже пляжное, — написал эксперт Bloomberg по энергетике Хавьер Блас. — Даже если холода продержатся до конца сезона, Европа все равно израсходует за отопительный сезон гораздо меньше газа, чем в обычную зиму».

Причина — рекордно теплый декабрь, упорная экономия и солидные запасы.

В 2022 году ЕС сократил потребление газа на 15%, а в 2023 — еще на 10%, подсчитал аналитик Bruegel Георг Закман. Частично за счет консервации промышленности, частично за счет ввода в строй солнечных батарей и ветряков, частично — благодаря тому, что люди меньше топили, а муниципалитеты отключили фонтаны, подсветку и горячую воду в присутственных местах.

С запасами тоже все в порядке.

Сейчас подземные хранилища заполнены на 80%. До войны запасы истощались намного быстрее. В 2022-м к середине января оставалось всего 45%, а в 2001 году — 60%.

В прошлом году ЕС принял дорогостоящие меры, и запасов к середине отопительного сезона оставалось уже 80%, как и сейчас. Благодаря этому ЕС завершил прошлый отопительный сезон с рекордным объемом резервов, что позволило ему намного раньше плана закачать 100% к этой зиме и даже заполнить арендованные хранилища в Украине.

Газохранилище под Киевом
Газохранилище под Киевом Фото: Bloomberg/Getty Images

Согласно оценкам ICIS, в 2024 году ЕС немного нарастит потребление газа — примерно на 8%, однако оно все равно будет на 12% ниже довоенного. Одновременно Европа увеличит импорт сжиженного газа на 15%, что практически полностью покроет рост спроса.

Все это позволит ЕС завершить нынешний отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными на две трети, а к началу следующего восполнить запасы до 100%, прогнозирует ICIS.

А цены наконец опустятся на довоенный уровень, надеется главный экономист энергетического директората Еврокомиссии Мигель Хиль Тертре.

«Если нынешний тренд сохранится, и если обойдется без неожиданностей — геополитических, климатических, и так далее — то цены к весне могут вернуться к средним историческим значениям 2010–2020 годов», — написал он.

Что может пойти не так

Таким образом Европа надеется пережить и следующую зиму без кризиса, особенно если продолжит экономить газ и наращивать закупки из альтернативных источников. Но это не гарантировано, предупреждают эксперты.

Хуситы, Путин и диверсанты — три потенциальные причины нового энергетического кризиса, говорят они.

Трубопровод у терминала СПГ в Вильгельмсхафене
Трубопровод у терминала СПГ в Вильгельмсхафене Фото: AFP

Хуситы блокировали Красное море — ключевой маршрут доставки катарского сжиженного газа, на который в прошлом году пришлось 13% европейского потребления. Блокада беспокоит ЕС, признал на этой неделе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Пока что ситуация в Красном море не сказалась на ценах на нефть и газ и инфляции в целом. Однако не исключено, что мы ощутим последствия уже в ближайшие недели», — сказал он.

Европейская экономика стагнирует и, согласно прогнозам, едва вырастет на 1% в этом году. Для ускорения роста нужны дешевые кредиты, однако для того, чтобы Европейский центробанк начал снижать процентные ставки после 10 повышений подряд, должна замедлиться инфляция, разогнанная ковидом и российским вторжением в Украину.

Если кризис в Красном море поднимет цены в супермаркетах и на заправках, то снижение ставок — а значит, и оживление европейской экономики — будет отложено.

Путин — еще одна угроза стабильности поставок.

До сих пор он не гнушался использовать газ для давления на Европу и ближайших соседей — Украину, Беларусь, Молдову. В этом году ему представится повод перекрыть один из двух оставшихся маршрутов поставки российского газа в Европу — транзитом через Украину.

В конце 2024 года истекает контракт на поставки российского газа в Европу по территории Украины. Традиционно этому предшествует публичный торг «Газпрома» и «Нафтогаза», каждый из которых уверяет, что не собирается продлевать контракт. С такими заявлениями уже выступил «Нафтогаз». Теперь слово за Путиным.

Карта газопроводов
Карта газопроводов Фото: BBC

Если украинский транзит остановится, единственным действующим маршрутом поставок российского газа в ЕС останется газопровод через Турцию. Белорусский маршрут, равно как и «Северный поток», давно бездействуют.

Саботаж инфраструктуры — еще одна прямая угроза энергетической безопасности Европы.

В октябре на дне Финского залива был поврежден газопровод Balticconnector, связывающий Финляндию и Эстонию, а также параллельный резервный кабель связи. Ремонт затянется по меньшей мере до апреля.

На месте аварии нашли двухметровый якорь весом шесть тонн, и подозрение пало на китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.

А в Германии саботажу подвергся строящийся газопровод от нового терминала, предназначенного для импорта сжиженного природного газа на замену российскому трубопроводному.

По данным немецкой прессы, в трубе просверлили восемь дыр, и ввести ее в строй в срок не вышло.

Пока неясно, кто сверлил. Против строительства выступали борцы с изменением климата, но они никогда не скрывали своих требований. Те же, кто повредил трубопровод в восьми местах, ни о себе, ни о своих целях ничего публике не сообщали.

Более того, по данным источников журнала Spiegel в органах безопасности, отверстия были сделаны таким образом, что их трудно заметить невооруженным глазом. Дыры были обнаружены в ходе проверки только благодаря электронике.

Прощай, оружие

Газовое оружие Кремля нейтрализовано, надеется ЕС, и назад пути нет.

После двух зим европейцы почувствовали уверенность в том, что способны выжить в условиях российской газовой блокады и даже полностью отказаться от российского газа.

Угольная электростанция в Германии
Угольная электростанция в Германии Фото: AFP

До сих пор газ под европейские санкции не попадал. Все сокращение было инициировано Кремлем.

Еще до войны «Газпром» перестал продавать газ на европейском спотовом рынке, а после вторжения перекрыл «Северный поток» под надуманным предлогом и потребовал платить за газ в рублях, а не как в контрактах. Некоторые страны решили добровольно отказаться от закупок на таких условиях, другие продолжали покупать газ по низким довоенным ценам.

Теперь же ЕС осмелел и решился на подобие санкций. Он утвердил правила, которые позволят 27 странам-членам союза запрещать закупку трубопроводного и сжиженного газа российского происхождения. Подобные санкции будут считаться форс-мажором и избавят европейские компании от необходимости платить неустойку за разрыв контракта с российскими «Газпромом» или «Новатэком».

Цель — к 2027 году вовсе отказаться от российского газа. ЕС рассчитывает, что потери компенсирует возобновляемая энергетика и общее снижение потребления углеводородов в соответствии с заявленной целью нейтрализовать выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Критики уверены, что ничего не получится.

Расходы на «зеленую» революцию огромны, экономика Европы не растет, социальные проблемы множатся, а к власти все легче приходят политики, обещающие сократить дотации на электромобили и ветряки и пустить сэкономленные деньги на пенсии, пособия, здравоохранение и доступное жилье.

Французский Мюлуз 8 января 2024 года
Французский Мюлуз 8 января 2024 года Фото: AFP

Эксперты соглашаются, что развод с ключевым поставщиком газа будет кровавым.

«Россия продолжает использовать поставки энергоресурсов для давления на ЕС», — говорится в совместной публикации трех десятков европейских исследователей.

«Полностью заменить импорт газа из России в краткосрочной перспективе будет затруднительно», — пишут они.

К тому же газ — самый «чистый» углеводород, и еще недавно, до войны, ЕС числил его главным переходным видом топлива из грязного прошлого в чистое будущее.

Быстро пересмотреть эти планы не получится, поскольку альтернативы еще проблематичнее. Уголь грязнее, а атомные станции требуют многомиллиардных инвестиций на долгие годы вперед и крайне непопулярны во многих странах ЕС, прежде всего в промышленной Германии.

BBC
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