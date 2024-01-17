Как Европа справляется с российской газовой блокадой вторую зиму подряд

Сейчас подземные хранилища заполнены на 80%. До войны запасы истощались намного быстрее. В 2022-м к середине января оставалось всего 45%, а в 2001 году — 60%.

В прошлом году ЕС принял дорогостоящие меры, и запасов к середине отопительного сезона оставалось уже 80%, как и сейчас. Благодаря этому ЕС завершил прошлый отопительный сезон с рекордным объемом резервов, что позволило ему намного раньше плана закачать 100% к этой зиме и даже заполнить арендованные хранилища в Украине.

Газохранилище под Киевом Фото: Bloomberg/Getty Images

Согласно оценкам ICIS, в 2024 году ЕС немного нарастит потребление газа — примерно на 8%, однако оно все равно будет на 12% ниже довоенного. Одновременно Европа увеличит импорт сжиженного газа на 15%, что практически полностью покроет рост спроса.

Все это позволит ЕС завершить нынешний отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными на две трети, а к началу следующего восполнить запасы до 100%, прогнозирует ICIS.

А цены наконец опустятся на довоенный уровень, надеется главный экономист энергетического директората Еврокомиссии Мигель Хиль Тертре.

«Если нынешний тренд сохранится, и если обойдется без неожиданностей — геополитических, климатических, и так далее — то цены к весне могут вернуться к средним историческим значениям 2010–2020 годов», — написал он.

Что может пойти не так

Таким образом Европа надеется пережить и следующую зиму без кризиса, особенно если продолжит экономить газ и наращивать закупки из альтернативных источников. Но это не гарантировано, предупреждают эксперты.