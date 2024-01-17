«Новости в 7» за 16 января: печальный рекорд убытков от мошенников, профессора ТУ подозревают в работе на спецслужбы РФ, южноамериканский легионер в эстонском мини-футболе и староновогодний бал-маскарад в Кадриорге

Сегодня в выпуске:

- Более восьми миллионов евро отдали мошенникам жители Эстонии в прошлом году, жертвами злоумышленников стали свыше тысячи человек. Какие схемы используются и как не попасть в ловушку, нам рассказали представители полиции и банка

- Это важно: прекратится ли в Эстонии финансирование образования на русском языке, к чему следует готовиться пассажирам в аэропорту и что за циклон обрушился на остров Маврикий?

- Кто такой профессор Морозов, взятый под стражу Полицией безопасности по подозрению в работе на российские спецслужбы? Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы

- Футзал или мини-футбол набирает популярность в Эстонии, и в наших клубах появляются уже и легионеры уровня национальных сборных своих стран. С южноамериканским талантом, играющим в Ида-Вирумаа, знакомился наш корреспондент в регионе

- Это интересно: очередная авария на Таллиннской кольцевой дороге, зачем в Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов и как проходит «стройка века» в Париже

- Традиционный бал-маскарад в зале Кадриоргского дворца прошел уже в 10-й раз. Кто был приглашен и как гости встретили Старый Новый год?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 16 января.