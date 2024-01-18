«Новости в 7» за 18 января: правительство одобрило проект автоналога, где пройдут новые трамвайные линии в Таллинне, чем занимаются мобильные молодежные работники и «Зимняя сказка» для тех, кто любит погорячее

Сегодня в выпуске:

- Автоналогу быть! Законопроект оформлен правительством и готов к передаче в парламент. Как его оценивают сторонники и противники, выяснял наш корреспондент

- Это важно: почему митрополиту Евгению не продлят вид на жительство и как жители Чикаго справляются с капризами суровой зимы

- Где в столице проложат новые трамвайные линии? Власти Таллинна планируют повысить экологичность общественного транспорта и модернизировать сеть маршрутов. Жителям каких улиц и районов нужно готовиться к появлению трамваев?

- Неприкаянные, шумные и порой агрессивные подростковые компании доставляет немало хлопот жителям Таллинна и полиции. Наш корреспондент отправилась на рейд вместе с мобильными молодежными работниками, которые предлагают несовершеннолетним альтернативные способы проведения свободного времени

- Это интересно: как эстонские торговые сети борются с ростом числа краж из магазинов; итальянская полиция проводит очередную крупную операцию против мафии

- Вечеринка «Зимняя сказка» собрала самых ярких и раскованных поклонников искусства моды. Наша съемочная группа знакомилась с тенденциями нового сезона и выясняла, какие сказки любят взрослые, ностальгирующие по ощущениям детства

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 17 января.