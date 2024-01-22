Опрос недели ⟩ «Нужно найти общий язык ради детей»: жители Таллинна о забастовке педагогов

В понедельник началась забастовка школьных учителей и педагогов детских садов. Для многих родителей это решение связано с большим стрессом и неудобствами. Чем занять ребенка? С кем оставить? Удастся ли нагнать школьную программу? Rus.Postimees спросил у жителей Таллинна, что думают они по поводу забастовки учителей.
Евгений, руководитель небольшой компании
Мои дети ходят в садик. Все их преподаватели уходят на два месяца на обучение, как нам это преподнесли. Для нас, родителей, это означает стресс. Наши дети не будут видеть преподавателя, не будут хотеть идти в садик.
То есть нам будет сложно. И мы сами не очень понимаем, почему все это сделано. Как мне кажется, это довольно агрессивный подход. Можно было все сделать по-другому.
К счастью, у меня есть возможность как-то занять детей, распорядиться этим временем. Но я прекрасно понимаю людей, у которых такой возможности нет. И что они будут делать, я, честно говоря, не представляю.
Если два родителя, допустим, или вообще один, и они работают - как это объяснить на работе? Проблем с этим довольно много возникает. Я могу понять негодование людей.
Елена, домохозяйка
Я думаю, что если пойдут навстречу учителям и найдут эти деньги, забастовка не затянется. Все-таки это нормально, когда люди хотят нормальную зарплату: цены в Эстонии растут.
Алёна, андрагог
Они правы, я считаю. Зарплата должна быть намного выше, чем сейчас. Как у учителей в школах, так и у учителей в детском саду.
У меня двое детей, и они ходят в детский сад. И наши учителя тоже правы. Готова стоять за них горой, чтобы им тоже подняли зарплату.
Что мы собираемся делать с детьми? Мы будем ходить в детский сад. Наш садик работает – сотрудники не бастуют, но забастовку поддерживают.
Что делать, если садик не работает? Выкручиваться. Как и все люди, которые с 22-го числа будут сидеть дома с детьми. Ну а если забастовка затянется, то уже будем по ситуации решать.
Нина, хореограф
Лично меня это не затрагивает. Но, конечно, хотелось бы, чтобы подходили к этому адекватно и серьезно. Должно быть все продумано.
Нужно уважать труд тех людей, которые получали высшее образование, вкладывают в детей всю душу, всю свою жизнь посвящают ученикам. Я считаю, это не просто профессия. Быть учителем – это призвание. Не может быть учителем человек просто с улицы. Многие учатся годами.
Для того, чтобы стать учителем, некоторые тратят 12-15 лет. И я считаю, что это должно быть оплачено по заслугам.
Виталий, дизайнер
Пускай бастуют, правильно. А дети? Ну, это же не постоянно. Учителя требуют того, что они хотят. Имеют право. Возьмите Францию, возьмите Германию – все нормально бастуют. Правительство должно понимать.
Надо отстаивать свою точку зрения. Хотят повышения – повышайте.
Если депутаты Рийгикогу там сидит и повышают себе зарплату до максимума, то эти ребята, извините, делают нам будущее. В их руках – детские знания и будущее.
Елена, риск-менеджер
Мы вот в садик не пойдем. Попросили не приходить. Я работаю удаленно, поэтому могу сама сидеть с ребенком: он сидит в гаджете, а я сижу работаю. Сама была несколько раз в ситуации, когда оставить ребенка было не с кем. Но наш садик предлагает дежурные группы, он не совсем закрылся.
Если у учителей есть профсоюз, то, может быть, о чем-то и договорятся. Может быть, будет принято какое-то решение, выгодное для всех – и для государства, и для учителей, и для нас тоже.
Мухаммед, бизнесмен, таксист
Ничего хорошего тут, конечно, нет, потому что у меня у самого ребенок, и мне придется страдать. Как я понимаю, с понедельника с первого класса по четвертый они ходить в школу вроде бы будут, но больше будут развлекаться.
Буду дома пока заниматься ребенком. Он ходит еще в музыкальную школу, в бассейн занимается спортом.
Не думаю, что забастовка надолго затянется. Они должны найти какое-то решение.
Когда тысячи детей просто сидят дома – это не вариант. Нужно найти решение, нужно найти общий язык ради детей.
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