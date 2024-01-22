Опрос недели ⟩ «Нужно найти общий язык ради детей»: жители Таллинна о забастовке педагогов

Что мы собираемся делать с детьми? Мы будем ходить в детский сад. Наш садик работает – сотрудники не бастуют, но забастовку поддерживают.

Что делать, если садик не работает? Выкручиваться. Как и все люди, которые с 22-го числа будут сидеть дома с детьми. Ну а если забастовка затянется, то уже будем по ситуации решать.

Нина, хореограф

Фото: Konstantin Sednev

Лично меня это не затрагивает. Но, конечно, хотелось бы, чтобы подходили к этому адекватно и серьезно. Должно быть все продумано.

Нужно уважать труд тех людей, которые получали высшее образование, вкладывают в детей всю душу, всю свою жизнь посвящают ученикам. Я считаю, это не просто профессия. Быть учителем – это призвание. Не может быть учителем человек просто с улицы. Многие учатся годами.

Для того, чтобы стать учителем, некоторые тратят 12-15 лет. И я считаю, что это должно быть оплачено по заслугам.

Виталий, дизайнер

Фото: Konstantin Sednev

Пускай бастуют, правильно. А дети? Ну, это же не постоянно. Учителя требуют того, что они хотят. Имеют право. Возьмите Францию, возьмите Германию – все нормально бастуют. Правительство должно понимать.

Надо отстаивать свою точку зрения. Хотят повышения – повышайте.

Если депутаты Рийгикогу там сидит и повышают себе зарплату до максимума, то эти ребята, извините, делают нам будущее. В их руках – детские знания и будущее.

Елена, риск-менеджер

Фото: Konstantin Sednev