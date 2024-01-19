Читательница Rus.Postimees Виктория рассказала об инциденте, произошедшем на этой неделе в столичном районе Ласнамяэ, случайным свидетелем которого она стала. Больше всего в этой ситуации ее возмутила реакция окружающих.
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«Драться с полицейскими теперь круто?»: произошедший в Ласнамяэ инцидент возмутил прохожую
«Вечером во вторник (16 января – прим.) я возвращалась домой от подруги. Еще на подъезде к автобусной остановке я заметила стоявшую полицейскую машину с включенными мигалками. К сожалению, здесь этим никого не удивишь, потому что окрестности торгового центра Ümera – это, мягко говоря, тот еще райончик», – рассказала она.