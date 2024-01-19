«Драться с полицейскими теперь круто?»: произошедший в Ласнамяэ инцидент возмутил прохожую

По ее словам, через мгновенье она заметила, как две женщины-полицейских пытались задержать какого-то мужчину. «Он только и кричал, что не понимает, почему его задерживают, а полицейские требовали, чтобы он лежал смирно. В какой-то момент он смог растолкать полицейских и сбежать. Стоявшие недалеко от меня зеваки отвесили реплику, от которой мне стало немного не по себе: "Так и надо ментам! Нехрен до людей докапываться!" Это что должно быть в голове у людей, чтобы радоваться тому, как сотрудник полиции – тем более девушка – получает травмы?! Ведь это чья-то жена, дочь или мама, которая, рискуя своей жизнью, оберегает наш покой. Или кто-то реально думает, что полиция от нечего делать будет применять силу? Или что, теперь подраться с полицейским считается чем-то крутым? Для меня это дико».