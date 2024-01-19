Пт, 19.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Драться с полицейскими теперь круто?»: произошедший в Ласнамяэ инцидент возмутил прохожую

Дмитрий Рая
, pепортер
Copy
Полицейский. Снимок иллюстративный.
Полицейский. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

Читательница Rus.Postimees Виктория рассказала об инциденте, произошедшем на этой неделе в столичном районе Ласнамяэ, случайным свидетелем которого она стала. Больше всего в этой ситуации ее возмутила реакция окружающих.

«Вечером во вторник (16 января – прим.) я возвращалась домой от подруги. Еще на подъезде к автобусной остановке я заметила стоявшую полицейскую машину с включенными мигалками. К сожалению, здесь этим никого не удивишь, потому что окрестности торгового центра Ümera – это, мягко говоря, тот еще райончик», – рассказала она.

По ее словам, через мгновенье она заметила, как две женщины-полицейских пытались задержать какого-то мужчину. «Он только и кричал, что не понимает, почему его задерживают, а полицейские требовали, чтобы он лежал смирно. В какой-то момент он смог растолкать полицейских и сбежать. Стоявшие недалеко от меня зеваки отвесили реплику, от которой мне стало немного не по себе: "Так и надо ментам! Нехрен до людей докапываться!" Это что должно быть в голове у людей, чтобы радоваться тому, как сотрудник полиции – тем более девушка – получает травмы?! Ведь это чья-то жена, дочь или мама, которая, рискуя своей жизнью, оберегает наш покой. Или кто-то реально думает, что полиция от нечего делать будет применять силу? Или что, теперь подраться с полицейским считается чем-то крутым? Для меня это дико».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх