Цахкна: Вырклаэв пытается создать впечатление, что забастовка – это проблема только Кристины Каллас

«Тем не менее, очевидно, что педагоги стояли сегодня в Тоомпеа не только ради достойной зарплаты. Проблемы в нашей системе образования шире и могут быть решены, если правительство сядет за стол переговоров с учителями и местными властями, чтобы обсудить образовательный пакт. Лучше всего это можно сделать в условиях мира в промышленности, когда, к сожалению, в коалиции нет консенсуса, чтобы найти необходимые 10 миллионов евро», – сказала Цахкна.