«Новости в 7» за 22 января: старт забастовки и митинг учителей, как родители школьников относятся к акции протеста, суровый приговор «новогоднему убийце», во что превращаются старые шины и благотворительная викторина в защиту животных

Сегодня в выпуске:

- Забастовка учителей началась! Пока школьные классы пустуют, педагоги провели также акцию протеста перед зданием парламента. Сколько еше может продлиться конфликт и нашли ли члены правительства недостающие 10 миллионов?

- Как на начало забастовки реагируют родители школьников и другие жители столицы? Чем учащиеся занимают себя во время неожиданных каникул? Наш корреспондент провела опрос среди таллиннцев

- 14 лет тюрьмы - такой приговор в свой адрес сегодня услышал житель Тапа Александр Федоров, ставший известным как «новогодний убийца». Тяжкое преступление он совершил 1 января 23-го года, нанеся ночью более 20 ножевых ударов своему собутыльнику. Наш репортаж из зала суда.

- Миллиарды использованных и неутилизированных покрышек являются серьезной проблемой для всего мира. В Нигерии научились превращать эти токсичные и опасные отходы в полезные товары и даже предметы красоты.

- Веганы сознательно отказываются от любой пищи животного происхождения и активно борются за сохранение природы. На организованной приверженцами веганского образа жизни благотворительной акции в защиту животных побывала наша съемочная группа.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 января.