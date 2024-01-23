Ляэнеметс: российский паспорт не помешает ходатайствовать о гражданстве Эстонии

Об этом сообщила пресс-служба МВД, напомнив, что посольство России как в Эстонии, так и российские посольства в других странах с конца октября прошлого года не принимают заявления об отказе от российского гражданства. «Насколько нам известно, это произошло потому, что в конце октября прошлого года в России вступил в силу новый закон о гражданстве и им необходимо решить технические вопросы. Поэтому можно предположить, что эта ситуация временная», – сказал Ляэнеметс.

По словам Лаури Ляэнеметса, сложившаяся ситуация не означает, что человек с российским гражданством, проживающий в Эстонии, не может подать заявление на получение эстонского гражданства.

«Департамент полиции и погранохраны (PPA) регистрирует ходатайство лица о получении эстонского гражданства как неполное. Поскольку сейчас известно, что проблема возникла в связи с деятельностью российской стороны и это не зависит от заявителя, эстонское государство сделает все возможное, чтобы помочь людям. PPA продлит процедуру получения эстонского гражданства настолько, насколько это будет необходимо. Для этого заявителю необходимо связаться с PPA и сообщить о возникшей проблеме», – пояснил Ляэнеметс.

В то же время министр внутренних дел подчеркнул, что Эстония не может освободить человека от гражданства другой страны. «Также не планируется менять основные принципы эстонской политики в области гражданства и вводить двойное гражданство. Люди с российским гражданством и дальше могут жить в Эстонии на основании вида на жительство. Эстония продолжит выдавать им карту резидента. Даже если у них нет действующего российского паспорта. Если им нужно путешествовать, а у них нет действующего российского паспорта, PPA может выдать им временный проездной документ», – добавил Ляэнеметс.