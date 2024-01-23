Ляэнеметс: российский паспорт не помешает ходатайствовать о гражданстве Эстонии

Прерванный прием заявлений об отказе от российского гражданства в посольствах России не станет препятствием для имеющих российское гражданство жителей Эстонии, желающих подать ходатайство об эстонском гражданстве. Об этом во вторник сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, отметив, что до момента смены гражданства эти люди смогут жить в Эстонии на основании вида на жительство.
Об этом сообщила пресс-служба МВД, напомнив, что посольство России как в Эстонии, так и российские посольства в других странах с конца октября прошлого года не принимают заявления об отказе от российского гражданства. «Насколько нам известно, это произошло потому, что в конце октября прошлого года в России вступил в силу новый закон о гражданстве и им необходимо решить технические вопросы. Поэтому можно предположить, что эта ситуация временная», – сказал Ляэнеметс.
По словам Лаури Ляэнеметса, сложившаяся ситуация не означает, что человек с российским гражданством, проживающий в Эстонии, не может подать заявление на получение эстонского гражданства.
«Департамент полиции и погранохраны (PPA) регистрирует ходатайство лица о получении эстонского гражданства как неполное. Поскольку сейчас известно, что проблема возникла в связи с деятельностью российской стороны и это не зависит от заявителя, эстонское государство сделает все возможное, чтобы помочь людям. PPA продлит процедуру получения эстонского гражданства настолько, насколько это будет необходимо. Для этого заявителю необходимо связаться с PPA и сообщить о возникшей проблеме», – пояснил Ляэнеметс.
В то же время министр внутренних дел подчеркнул, что Эстония не может освободить человека от гражданства другой страны. «Также не планируется менять основные принципы эстонской политики в области гражданства и вводить двойное гражданство. Люди с российским гражданством и дальше могут жить в Эстонии на основании вида на жительство. Эстония продолжит выдавать им карту резидента. Даже если у них нет действующего российского паспорта. Если им нужно путешествовать, а у них нет действующего российского паспорта, PPA может выдать им временный проездной документ», – добавил Ляэнеметс.