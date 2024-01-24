«Новости в 7» за 24 января: спасатели подвеои итоги года, учителя детских садов начали забастовку, тысячи педагогов вышли на митинг в Тарту, где найти летний пляж зимой и секрет самой вкусной пиццы

Сегодня в выпуске:

- Рекордное количество вызовов получили спасатели в прошлом году. О статистике пожаров, несчастных случаев на воде, числе погиб ших и пострадавших - в репортаже нашего корреспондента

- Забастовка работников образования наращивает обороты. Кто к ней присоединился сегодня, каких дальнейших шагов ожидать и когда дети смогут продолжить ходить в школы и детские сады?

- Массовый митинг учителей в Тарту собрал порядка тысячи человек. Каковы настроения в рядах правящей коалиции и насколько нравственным после окончания забастовки будет пользоваться ее достижениями тем педагогам, кто не участвует в акции протеста, выяснял региональный корреспондент «Новостей в семь»

- Кто не мечтает посреди снежной зимы оказаться на теплом пляже?! Оказывается, для того, чтобы погрузить ноги в теплый песок и заняться летними видами спорта, не обязательно покидать холодную Эстонию! Наш репортаж с увлекательного турнира по пляжному теннису

- Хотите приправить жизнь крупинками радости? Тогда надо испечь вкусную, сочную, аппетитную и чрезвычайно ароматную пиццу, и это не составит труда даже в домашних условиях! Корреспондент «Новостей в семь» выведала секретный рецепт этого блюда у одного из лучших пиццайоло в стране и поделится им с нашими зрителями!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 24 января.