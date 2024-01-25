Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 января: правительство вновь не порадовало учителей, что происходит на рынке труда, новая «сногсшибательная» стратегия развития Ляэне-Вирумаа и «сапоги-скороходы» XXI века
Сегодня в выпуске:
- Что обсуждалось на заседании правительства? Найдут ли деньги для бастующих учителей и есть ли планы по введению налогов на сверхприбыль для банков - выяснял наш корреспондент
- Это важно: мошенники взялись за любителей фастфуда, массовая забастовка машинистов началась в Германии, в Европе зарегистрировали 30-кратный рост заболеваемости корью
- Сложная ситуация на рынке труда: число безработных растет, но на многие вакансии не найти работников. Как касса по безработице может помочь получить новую профессию и что делать молодежи без опыта работы?
- Уезд Ляэне-Вирумаа представил новый бренд и рекламную стратегию. Чем гордится регион и как будут привлекать местных туристов и гостей из-за рубежа - выяснял наш специальный корреспондет
- Это интересно: в Йыхви водитель выбрал необычный путь к полицейскому участку, из-за чего возник транспортный коллапс в Японии, про непыльную работу в Китае и как попугаев решили отучить ругаться матом в зоопарке Британии
- Техасская компания-разработчик Shift Robotics на технологической выставке CES педставила «умную» обувь, которая помогает владельцам ходить в три раза быстрее. Как использовать «сапоги-скороходы» и в чем их особенность - в нашем сюжете
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 25 января.