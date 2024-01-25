«Новости в 7» за 25 января: правительство вновь не порадовало учителей, что происходит на рынке труда, новая «сногсшибательная» стратегия развития Ляэне-Вирумаа и «сапоги-скороходы» XXI века

Сегодня в выпуске:

- Что обсуждалось на заседании правительства? Найдут ли деньги для бастующих учителей и есть ли планы по введению налогов на сверхприбыль для банков - выяснял наш корреспондент

- Это важно: мошенники взялись за любителей фастфуда, массовая забастовка машинистов началась в Германии, в Европе зарегистрировали 30-кратный рост заболеваемости корью

- Сложная ситуация на рынке труда: число безработных растет, но на многие вакансии не найти работников. Как касса по безработице может помочь получить новую профессию и что делать молодежи без опыта работы?

- Уезд Ляэне-Вирумаа представил новый бренд и рекламную стратегию. Чем гордится регион и как будут привлекать местных туристов и гостей из-за рубежа - выяснял наш специальный корреспондет

- Это интересно: в Йыхви водитель выбрал необычный путь к полицейскому участку, из-за чего возник транспортный коллапс в Японии, про непыльную работу в Китае и как попугаев решили отучить ругаться матом в зоопарке Британии

- Техасская компания-разработчик Shift Robotics на технологической выставке CES педставила «умную» обувь, которая помогает владельцам ходить в три раза быстрее. Как использовать «сапоги-скороходы» и в чем их особенность - в нашем сюжете

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 25 января.