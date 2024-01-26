«Новости в 7» за 26 января: крупнейшей исследование здоровья женщин, малоизвестные преимущества жилищной страховки, как социальный дизайн улучшает жизнь общества и в гостях у преподавательницы стрип-пластики

Сегодня в выпуске:

- Более 12 000 женщин по всей Эстонии получили приглашение принять участие в крупнейшем исследовании женского здоровья. Каковы основные цели и что врачи будут делать с полученной информацией?

- Это важно: кому EKRE и Isamaa готовят вотум недоверия, будет ли профсоюз будет платить бастующим учителям пособие

- Малоизвестные преимущества жилищной страховки: как лучше защитить свой дом и себя? Наш корреспондент выясняла все плюсы и минусы

- В Эстонской академии художеств представили лучшие инновационные работы, созданные студентами по заказу . крупных отечественных компаний. Что такое «социальный дизайн» и как он способен внести улучшения в жизнь нашего общества, разбиралась наш корреспондент

- Это интересно: зачем полиция ночью перекрыла движение в Тарту и жители каких европейских стран уже встречают весну

- Как грациозно станцевать на 20-ти саниметровых каблуках и можно ли с первого раза покорить пилон? В гостях у преподавательницы стрип-пластики побывала наша съёмочная группа

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 января.