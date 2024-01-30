Вчера стало известно, что Юри Ратас покинул Центристскую партию, в которой состоял 23 года, и присоединился к «Отечеству». Rus.Postimees спрашивал прохожих на улицах Таллинна, правильный ли выбор сделал бывший премьер-министр и что станет с Центристской партией после очередного ухода.
Для подписчиков
Уличный опрос ⟩ Что жители Эстонии думают о решении Юри Ратаса покинуть Центристскую партию?
А еще таллиннцы рассказали, что они думают о действующей сейчас коалиции центристов и социал-демократов, о будущем Центристской и партии «Отечество», а также о мэре города Михаиле Кылварте.