Уличный опрос ⟩ Что жители Эстонии думают о решении Юри Ратаса покинуть Центристскую партию?

Вчера стало известно, что Юри Ратас покинул Центристскую партию, в которой состоял 23 года, и присоединился к «Отечеству». Rus.Postimees спрашивал прохожих на улицах Таллинна, правильный ли выбор сделал бывший премьер-министр и что станет с Центристской партией после очередного ухода.