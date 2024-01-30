«Новости в 7» за 30 января: на каких условиях прекратилась забастовка учителелей, корь вернулась — что делать, спектакль Артема Гареева в театре Раквере, как готовят круассаны

Сегодня в выпуске:

- Министр образования Кристина Каллас заявила, что министры от Eesti 200 и социал-демократов совместно нашли недостающие средства для повышения зарплат работникам образования. Как на это отреагировал забастовочный комитет профсоюза?

- Это важно: сменится ли власть в Таллинна в марте; бастующие фермеры возводят баррикады во Франции и Бельгии и тысяча гектаров национального парка в Аргентина охвачена огнем

- Корь вернулась! В нескольких европейских странах этот вирус вызвал вспышку заболеваемости, как обстоят дела в Эстонии и как можно защититься от опасности?

- Режиссер из Русского театра Эстонии Артем Гареев поставил в Раквереском театре спектакль «Мосты округа Мэдисон». Можно ли его сравнивать с голливудским фильмом и как русскоязычному режиссеру работалось с эстонскими актерами, выяснял наш корреспондент в регионе

- Это интересно: создатели мультфильма «Лотте» представили новый анимационный фильм; почему полицейские в Индиане испытали шок после пожара грузовик и как в этом году начался традиционный карнавал в Венеции

- Сегодня - международный день круассана! Специально для вас - подробный рецепт и детальный процесс изговоления этой популярной и вкусной булочки в виде полумесяца - в репортаже нашего корреспондента

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 30 января.