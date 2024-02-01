«Новости в 7» за 1 февраля: 50 миллиардов Украине от ЕС, КПП Ивангород закрыт, прощаемся с налоговыми льготами, «радикальный чирлидинг» на службе общества и модные заветы на все времена от Кристиана Диора

Сегодня в выпуске:

- 50 миллиардов евро будет направлено на помощь Украине от Европейского Союза. Какие еще важные решения обсуждались на пресс-конференции правительства - в нашем сюжете

- Какова ситуация в Нарве после закрытия КПП для транспорта на российской границе - выяснял наш специальный корреспондент в регионе

- Декларируем налоги: о чем стоит помнить и какие изменения нас ждут? Все ответы на вопросы - в материале нашего корреспондента

- Что такое радикальный чирлидинг и как танцем выразить критику и сатиру? Все подробности в материале нашей съёмочной группы

- Гостей бранча в стиле Dior заранее попросили посвятить день только себе: выспаться, оставить все заботы дома и стильно одеться. Наш корреспондент узнала о культовых предметах французского бренда, вдохнула аромат винтажных духов и научилась правильно красить губы красной помадой

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 февраля.