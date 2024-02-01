Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 февраля: 50 миллиардов Украине от ЕС, КПП Ивангород закрыт, прощаемся с налоговыми льготами, «радикальный чирлидинг» на службе общества и модные заветы на все времена от Кристиана Диора
Сегодня в выпуске:
- 50 миллиардов евро будет направлено на помощь Украине от Европейского Союза. Какие еще важные решения обсуждались на пресс-конференции правительства - в нашем сюжете
- Какова ситуация в Нарве после закрытия КПП для транспорта на российской границе - выяснял наш специальный корреспондент в регионе
- Декларируем налоги: о чем стоит помнить и какие изменения нас ждут? Все ответы на вопросы - в материале нашего корреспондента
- Что такое радикальный чирлидинг и как танцем выразить критику и сатиру? Все подробности в материале нашей съёмочной группы
- Гостей бранча в стиле Dior заранее попросили посвятить день только себе: выспаться, оставить все заботы дома и стильно одеться. Наш корреспондент узнала о культовых предметах французского бренда, вдохнула аромат винтажных духов и научилась правильно красить губы красной помадой
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 февраля.