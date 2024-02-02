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ФОТО ⟩ Мусоровоз вылетел с дороги и опрокинулся набок в ручей

Кевин Вольтер
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Автомобиль съехал с дороги и упал на бок.
Автомобиль съехал с дороги и упал на бок. Фото: Erakogu

Сегодня утром около 11:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Вельтси волости Раквере из-за скользкой дороги мусоровоз вылетел с дороги. Автомобиль опрокинулся набок в ручей.

По предварительной информации, у грузовика лопнул топливный бак, и топливо вытекло в водоем. Прибывшие на место спасатели осмотрели грузовик, но повреждений топливного бака не было обнаружено. Однако из машины текло гидравлическое масло, и к тому моменту вода уже разнесла загрязнения на расстояние почти ста метров.

На место происшествия были отправлены спасатели из Кохтла-Ярве с прицепом для нефтепродуктов. Спасатели установили два бона, чтобы сдержать загрязнение, а владелец автомобиля остался на месте, чтобы организовать эвакуацию грузовика.

О событии было также проинформировано Департамент окружающей среды.

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