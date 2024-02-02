Сегодня утром около 11:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Вельтси волости Раквере из-за скользкой дороги мусоровоз вылетел с дороги. Автомобиль опрокинулся набок в ручей.
ФОТО ⟩ Мусоровоз вылетел с дороги и опрокинулся набок в ручей
По предварительной информации, у грузовика лопнул топливный бак, и топливо вытекло в водоем. Прибывшие на место спасатели осмотрели грузовик, но повреждений топливного бака не было обнаружено. Однако из машины текло гидравлическое масло, и к тому моменту вода уже разнесла загрязнения на расстояние почти ста метров.
На место происшествия были отправлены спасатели из Кохтла-Ярве с прицепом для нефтепродуктов. Спасатели установили два бона, чтобы сдержать загрязнение, а владелец автомобиля остался на месте, чтобы организовать эвакуацию грузовика.
О событии было также проинформировано Департамент окружающей среды.