ФОТО ⟩ Мусоровоз вылетел с дороги и опрокинулся набок в ручей

По предварительной информации, у грузовика лопнул топливный бак, и топливо вытекло в водоем. Прибывшие на место спасатели осмотрели грузовик, но повреждений топливного бака не было обнаружено. Однако из машины текло гидравлическое масло, и к тому моменту вода уже разнесла загрязнения на расстояние почти ста метров.