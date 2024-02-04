Руководители комиссий по иностранным делам парламентов Северных и Балтийских стран начинают визит в США

Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что в понедельник, 5 февраля, в Нью-Йорке руководители комиссий встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом и постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей. Они также посетят Колумбийский университет, где выступят на панельной дискуссии, посвященной агрессивной войне России в Украине, безопасности Северных и Балтийских стран, присоединению к НАТО Финляндии и Швеции и ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждение, которое начнется в понедельник в 19:00, продлится в течение полутора часов, и с него будет вестись прямая трансляция.

Из Нью-Йорка руководители комиссий по иностранным делам направятся в Вашингтон, где в течение трех дней проведут встречи с сенаторами, членами Палаты представителей, сотрудниками исследовательских центров и журналистами. Также у председателей комиссий запланированы встречи в Государственном департаменте и Американском еврейском комитете.

В рамках всех встреч будет обсуждаться влияние развязанной Россией войны против Украины и будет подчеркиваться важность предоставления Украине дальнейшей помощи, так как результат войны повлияет на весь основанный на ценностях миропорядок. В ходе встреч также планируется обсудить расходы государств на оборону и сотрудничество в сфере обороны, а также укрепление обороны и сил сдерживания на восточном крыле НАТО.

В визите примут участие Марко Михкельсон от парламента Эстонии, Рихардс Колс от парламента Латвии, Жигимантас Павилёнис от парламента Литвы, Дилья Мист Эйнарсдоттир от парламента Исландии, Ине Эриксен Сёрейде от парламента Норвегии, Арон Эмильссон от парламента Швеции и Микаэль Оструп Йенсен от парламента Дании.