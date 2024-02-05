«Новости в 7» за 5 февраля: экономический пессимизм населения крепнет, гимназии Вирумаа проведут совместный набор, новая рубрика «объясняет психолог» и уникальный фотомарафон модных преображений

Сегодня в выпуске:

- Уверенность жителей Эстонии в своем будущем снижается, а неприятие новых налоговых изменений, наоборот, растет. Какие еще тенденции выявил свежий социологический опрос населения и как свое экономическое положение оценивают таллиннцы?

- Это важно: в небе над страной пройдут тренировочные полеты истребителей; квоты на иностранную рабочую силу слишком маленькие; лесные пожары в Чили унесли десятки жизней

- Государственные гимназии Ида-Вирумаа подписали договор о сотрудничестве во время вступительных экзаменов. Какие преимущества это сулит будущим гимназистам?

- Психолог объясняет: как отстраниться и защитить себя от вызывающих тревожность и страх потоков информации, с помощью каких методов достичь уверенности и спокойствия и сохранить контроль над своей эмоциональной жизнью

- Это интересно: фонд интеграции ищет наставников для бесед с изучающими эстонский язык; стая летучих мышей выжила американскую семью из нового дома; китайский фермер устроил дискотеку для своих свиней

- Уникальный фотомарафон предоставил представительницам прекрасного пола уникальную возможность изменить себя и свой стиль, научиться лучше разбираться в моде, перестать бояться камеры и фотосессий и, как результат, обрести уверенность и стать лучшей версией себя!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 февраля.