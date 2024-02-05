Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 февраля: экономический пессимизм населения крепнет, гимназии Вирумаа проведут совместный набор, новая рубрика «объясняет психолог» и уникальный фотомарафон модных преображений
Сегодня в выпуске:
- Уверенность жителей Эстонии в своем будущем снижается, а неприятие новых налоговых изменений, наоборот, растет. Какие еще тенденции выявил свежий социологический опрос населения и как свое экономическое положение оценивают таллиннцы?
- Это важно: в небе над страной пройдут тренировочные полеты истребителей; квоты на иностранную рабочую силу слишком маленькие; лесные пожары в Чили унесли десятки жизней
- Государственные гимназии Ида-Вирумаа подписали договор о сотрудничестве во время вступительных экзаменов. Какие преимущества это сулит будущим гимназистам?
- Психолог объясняет: как отстраниться и защитить себя от вызывающих тревожность и страх потоков информации, с помощью каких методов достичь уверенности и спокойствия и сохранить контроль над своей эмоциональной жизнью
- Это интересно: фонд интеграции ищет наставников для бесед с изучающими эстонский язык; стая летучих мышей выжила американскую семью из нового дома; китайский фермер устроил дискотеку для своих свиней
- Уникальный фотомарафон предоставил представительницам прекрасного пола уникальную возможность изменить себя и свой стиль, научиться лучше разбираться в моде, перестать бояться камеры и фотосессий и, как результат, обрести уверенность и стать лучшей версией себя!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 февраля.