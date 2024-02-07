«Новости в 7» за 7 февраля: почему жители Эстонии такие наивные, хватит ли учителей в Ида-Вирумаа, мозг управляет компьютером и для чего нужны щенки на тренировке по йоге

Сегодня в выпуске:

- Будьте осторожны! Мошенники не сбавляют оборотов, придумывая все новые схемы и выманивая у жителей Эстонии все больше денег.

- Это важно: награды из рук президента получит 151 человек; закон позволит лишать водительских прав во всех странах ЕС; в Калифорнии объявили режим чрезвычайного положения из-за мощного наводнения

- Как решить проблему нехватки учителей в школах Ида-Вирумаа в преддверии перехода на эстонский язык обучения? О возможных способах и методах нашему региональному корресподенту рассказали директора гимназий и министр образования

- Будущее рядом! Уже скоро человечество сможет управлять компьютером при помощи сигналов мозга благодаря разработкам компании «Neuralink» миллиардера Илона Маска

- Это интересно: сколько десятков миллионов вложит Таллинн в развитие троллейбусной сети; государство выделит пособие на реновацию частных домов; что случилось с косатками, попавшими в ледяную ловушку у берегов Японии

- Такого вы еще не видели! Тренировка для тела, души и сердца - наш корреспондент разбиралась, для чего на занятия по йоге приглашают милейших щенков

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 7 февраля.