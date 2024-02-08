Системный либерал российской политики Борис Надеждин не попадет в избирательные бюллетени на выборах президента РФ 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала политику в регистрации.
Надеждин не оправдался. «Кандидат мира» не допущен до выборов президента России
Центризбирком России на заседании 8 февраля отказал Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом политик, подписаться за которого россияне выстраивались в очереди даже в Таллинне, сообщил в своем Telegram-канале утром в четверг.
«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента РФ. Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно - за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир», - заявил Надеждин.
Политик намерен оспорить решение ЦИК в суде.
«Участвовать в президентских выборах в 2024 году - самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ», - уточнил Борис Надеждин.
Формальная причина отказа в регистрации Надеждина – некачественные подписи за его выдвижение. В России стать кандидатом в президенты можно, собрав 100 000 подписей россиян. Штаб Надеждина ранее передал в ЦИК 104 734 подписных листа. ЦИК забраковал 9 147 подписей, таким образом достоверными считаются лишь 95 587 автографов россиян, что недостаточно для попадания в избирательные бюллетени.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил на заседании комиссии, что, помимо некачественных подписей, в документах были найдены 11 умерших людей.
«Тут стоят десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Я на втором месте после Путина, в опросах набираю двузначные цифры, а вы мне рассказываете про 11 умерших», - ответил на эти обвинения Борис Надеждин.
Журналисты, которые присутствуют на заседании ЦИК, отмечают, что члены комиссии в своих заявлениях о нарушениях Надеждина противоречат действующим российским законам.
«Господи, какой же это позор. Дело не в системе, а в том, что члены ЦИКа не знают свой же закон и рассуждают не в юридических понятиях, а в понятийных», - пишет с места событий журналист Василий Полонский.
Борис Надеждин предлагал ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля.
«45200 граждан России пожертвовали на наш счет 100 миллионов рублей, такого никогда не было в истории выборов в России. Я предлагаю ЦИКу для того чтобы все было по закону отложить рассмотрение этого вопроса на 10 февраля», - сказал сотрудникам ЦИК Надеждин.
Тем не менее отказ в регистрации был принят членами ЦИК единогласно.
Rus.Postimees ранее подробно рассказывал о политической биографии Надеждина, его связях с действующим заместителем главы администрации Путина Сергеем Кириенко, когда стало известно, что поддержать политика стремились и россияне, которые живут в Эстонии.
Независимые российские СМИ и политологи отмечали, что Надеждин является единственным политиком, заявившим о своих президентских амбициях, который выступает против развязанной Путиным войны в Украине.
Однако несколько дней назад, отвечая на вопрос журналистки Юлии Латыниной, как он будет поступать с оккупированными территориями Украины в случае своего избрания президентом, Надеждин ответил, что отдавать захваченные земли он не намерен.
«Путин до сих пор хочет выиграть военным путем, у меня таких задач нет, Путин до сих пор отдает приказы наступать, я таких приказов отдавать не буду. Это главная разница. Но и отступать, между прочим, я тоже не буду и давать приказ без согласования позиций мирного договора. Где есть, там и закопаемся до окончания переговоров. Вот так. Потому что я президент России, а не Украины», - в частности, сказал в том интервью Борис Надеждин.
Российский оппозиционер Максим Кац ранее в интервью Rus.Postimees объяснял необходимость поддержки Надеждина тем, что он аккумулирует голоса противников Путина и войны, а это десятки миллионов человек.
«Если смотреть, как падали авторитарные режимы, то есть очень много вариантов, которые завязаны на выборы. Выборы - это момент, когда система может понять, что вожак ослаб, что сейчас наступило время его жрать. И что, если его не сожрать сейчас, завтра он сожрет тебя. Это элиты РФ могут понять.
Могут понять граждане вдруг, что их на самом деле много. Что все против. Мы знаем точно, когда откроются урны на честных избирательных участках в крупных городах, и там будет честные 70% за Путина, потому что все, кто "против" не пришли, вот тогда не будет ничего. Наше дело - пытаться увеличить шанс на происхождение небольших вероятностей», - объяснял Кац свою активную агитацию за Надеждина.
Тогда же Кац сразу обозначил возможную альтернативу в случае недопуска Надеждина. «Но, чтобы накидать против Путина, подойдет и другой. Есть некто Даванков. 39 лет ему. Выдвинут парламентской партией. Он будет в бюллетенях. Можно накидать за него», - говорил оппозиционер в интервью Rus.Postimees.
6 февраля МИД России вызвал дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы потребовать обеспечить безопасность российских посольств в странах Балтии в день проведения президентских выборов 17 марта.
31 января Rus.Postimees опубликовал комментарий МИД Эстонии, в котором выборы президента РФ 2024 года названы «ритуалом самоутверждения авторитарной власти».
«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными. Эстония решительно осуждает намерение России провести выборы на временно оккупированных территориях Украины. Это грубое нарушение международного права. Эстония направила России соответствующую ноту, а Европейский союз дал понять это.
Мы постоянно привлекаем к этому внимание международного сообщества», - ответили нам на вопрос о допустимости проведения процедуры голосования в Эстонии с учетом того, что выборы Путина 2024 года пройдут и на новых, оккупированных Москвой территориях Украины.
При этом количество избирательных участков, которые могут быть открыты в Эстонии, сократится до минимума. В прежние годы в Эстонии на выборах президента РФ работало сразу девять избирательных участков.
«Что касается проведения выборов в Эстонии, то посольство России в Таллинне уведомило МИД о своем желании провести президентские выборы в посольстве, однако МИД Эстонии не получил более подробной информации о сроках проведения выборов, количестве избирателей и так далее. Однако важно отметить, что разрешение своим гражданам проводить выборы на территории посольства является частью Венской конвенции, и страна пребывания не в праве запрещать это», - пояснили в МИД Эстонии.
«Проведение выборов за пределами посольства неприемлемо, и мы не видим возможности разрешить это. Любые действия в поддержку российской агрессии также неприемлемы», - заявили Rus.Postimees в МИД Эстонии 31 января.
Дипломатические представительства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года.
В декабре Rus.Postimees подробно рассказывал, как граждане РФ, которые живут в Эстонии, голосовали за Путина в прежние годы. В Эстонии путинские результаты каждый раз напоминали цифры, которые в России демонстрируют только «электоральные султанаты» Северного Кавказа. Тогда же мы обсуждали с экспертами, есть ли у Эстонии возможности не допустить голосования.
МИД Эстонии полагает, что сам факт участия в голосовании на российских выборах указывает на поддержку путинской диктатуры.
«Мы хотели бы отметить, что, голосуя, участники поддерживают массовые фальсификации на выборах, направленные на сохранение у власти кремлевского диктатора. Мы считаем, что руководители государства-агрессора будут привлечены к ответственности, в том числе, за другие преступления против человечности и военные преступления, Международным уголовным судом», - добавили в МИД Эстонии в комментарии Rus.Postimees.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Путина за преступления, связанные с депортации детей из Украины в Россию. Rus.Postimees подробно анализировал суть претензий МУС в большом интервью с юристом, который работает в этом суде.
То, что в России называется «выборами президента», завершится 17 марта, когда избиратели смогут проголосовать в классическом варианте с помощью бумажных бюллетеней. Однако до этого будет организовано досрочное голосование, а в большинстве регионов РФ проголосовать будет можно и через интернет.
Предыдущие эксперименты российской избирательной системы с электронным голосованием показали, что проконтролировать достоверность голосования невозможно. Электронное голосование для россиян, которые находятся вне территории РФ, в 2024 году не состоится.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще в августе 2023 года заявил, что на выборах 2024 года Путин получит 90% голосов участников голосования.
«Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», - утверждал Песков полгода назад.
«По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных в Эстонии лиц Российской Федерации с действительным правом на проживание и видом на жительство составляло 80 908 человек», - сообщали минувшей осенью Rus.Postimees в Департаменте пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии.