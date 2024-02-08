Надеждин не оправдался. «Кандидат мира» не допущен до выборов президента России

«Путин до сих пор хочет выиграть военным путем, у меня таких задач нет, Путин до сих пор отдает приказы наступать, я таких приказов отдавать не буду. Это главная разница. Но и отступать, между прочим, я тоже не буду и давать приказ без согласования позиций мирного договора. Где есть, там и закопаемся до окончания переговоров. Вот так. Потому что я президент России, а не Украины», - в частности, сказал в том интервью Борис Надеждин.

Российский оппозиционер Максим Кац ранее в интервью Rus.Postimees объяснял необходимость поддержки Надеждина тем, что он аккумулирует голоса противников Путина и войны, а это десятки миллионов человек.

«Если смотреть, как падали авторитарные режимы, то есть очень много вариантов, которые завязаны на выборы. Выборы - это момент, когда система может понять, что вожак ослаб, что сейчас наступило время его жрать. И что, если его не сожрать сейчас, завтра он сожрет тебя. Это элиты РФ могут понять.