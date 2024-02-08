«Новости в 7» за 8 февраля: автоналог будоражит сердца, новая цепная авария на таллиннской окружной, знакомимся с животными и птицей года, как «Девочки-шпионки» разоблачали агрессоров в Украине

Сегодня в выпуске:

- Парламентская оппозиция протестует против автоналога, министры объясняют, почему он нужен. О чем еще говорили на пресс-конференции правительства?

- Это важно: министерство образования направит проверяющих в школы Нарвы; информация для тех, кто собирается в Отепя на Кубок мира по двоеборью и тысячи тракторов на улицах Барселоны

- Проклятое место? Почему на таллиннской окружной дороге вновь произошла цепная авария из нескольких машин?

- Что объединяет выдру, кукушку и судака? Чтобы ответить на этот вопрос, наш корреспондент отправилась в зоопарк, встретилась с биологом и познакомилась с человеком, наблюдающим за выдрами

- Это интересно: Таллиннская еврейская школа отпраздновала свое столетие; почему «бунтуют» коровы в Южной Эстонии и пример тесной дружбы человека и собак из Таиланда

- «Девочки-шпионки» на кибер-фронте в Украине. Премьера основанного на реальных событиях спектакля о том, что творится в головах у российких солдат, состоится в пятницу на сцене Vaba Lava в Нарве

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 февраля.