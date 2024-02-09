«Новости в 7» за 9 февраля: президент Эстонии наградил юных героев, готовимся к отпуску на TourEst-2024, как наша репортер поменяла профессию и в гостях у дизайнера Дианы Денисовой

Сегодня в выпуске:

- Президент Алар Карис вручил награды детям и подросткам, проявившим мужество и бдительность. В каких случаях следует непременно звонить в центр тревоги, как это правильно сделать и что говорить, разбирался наш корреспондент

- Это важно: депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру предъявлено подозорении в корруптивных действиях; трагические последствия оползней на Филиппинах

- Солнце светит по-весеннему, пора планировать отпуска! Наша съемочная группа посетила крупнейшую туристическую ярмарку TourEst, чтобы выяснить самые популярные и самые экзотические направления нового сезона

- Журналист меняет профессию: наша корреспондент решила испытать на себе все тягости и прелести непростой работы официанта. Как у нее получилось - смотрите в нашем репортаже!

- Новости в семь вновь отправились в гости к известным людям нашей страны. Дизайнер Диана Денисова пригласила нашу съемочную группу к себе домой, чтобы рассказать о жизни и планах и поделилась любимым рецептом

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 9 февраля.