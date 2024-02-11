В Таллинне водитель Mercedes сбил на переходе пешехода

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в субботу в 15:26 в Таллинне, у жилого дома на улице Техника, 42-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу 24-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.