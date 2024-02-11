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В Таллинне водитель Mercedes сбил на переходе пешехода

BNS
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В Таллинне в субботу, 10 февраля, в ДТП пострадал пешеход, которого легковой автомобиль сбил на переходе.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в субботу в 15:26 в Таллинне, у жилого дома на улице Техника, 42-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу 24-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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