«Новости в 7» за 12 февраля: откуда сверхприбыли у «Tallinna Vesi», лица российского сопротивления, удивительные традиции и обычаи эстонской Масленицы и разрушающий стереотип о «женской» работе мужчина

Сегодня в выпуске:

- Чьим интересам служит компания «Tallinna Vesi»? Эстонский союз собственников требует запретить торговлю акциями компаний, предоставляющим общественные услуги

- Это важно: из-за чего резко возросли убытки авиакомпании Nordica; число пассажиров столичного транспорта значительно увеличилось; стрельба в церкви в США

- Знакомимся с «Лицами российского сопротивления»: в эстонской столице открылась выставка портретов россиян, которые выступили против преступного путинского режима и поплатились за это свободой. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, учёные, студенты, отцы и матери, осуждённые на годы тюрьмы.

- Масленичная неделя в самом разгаре! Еще можно успеть приобщиться к народным гуляниям, больше узнать о традициях и опробовать свои силы в активных играх и развлечениях. Наша съемочная группа отправилась на празднование Масленицы по старииным обрядам

- Это интересно: Финляндия выбрала нового президента; экоактивистки облили супом картину Моне в музее Лиона; нетрезвые лыжники заблокировали собой склон в Австрии

- Насмешки, подколы и даже хейт могут ожидать тех, кто рискнул сломать шаблоны и стереотипы и выбрать профессию, которая считается женской. Каково живется и работается в Нарве мужчине-мастеру маникюра, выясняла наш корреспондент?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 февраля.