«Новости в 7» за 14 февраля: сколько в Эстонии водителей с поддельными «правами», проблемы с реорганизацией школьной сети в Нарве, популярный в Ласнамяэ ресторан отметил 7-летие, «Медовое сердце» ко Дню Святого Валентина

Сегодня в выпуске:

- Количество поддельных водительских прав увеличилось в три раза. С какими фальшивками приходится иметь дело правоохранительным органам и как это влияет на ситуацию в дорожном движении?

- Это важно: Эстония потребовала от России разъяснений относительно внесения Каи Каллас в список разыскиваемых; осторожно, недобросовестный мебельный магазин продолжает деятельность; масштабный оползень на золотом руднике в Турции

- Закрыть нельзя оставить. Оппозиция в нарвском городском собрании требует ликвидации одной из школ, чтобы «не рубить хвост по частям», правящая коалиция против. Репортаж нашего корреспондента в регионе

- 7-летие - дата не круглая, но очень важная. Это применимо как к каждому человеку, так и, например, популярному ресторану. Наш репортаж с празднования дня рождения одного из самых любимых публикой заведений в столичном районе Ласнамяэ

- Это интересно: к чему может привести упавший с крыши грузовика лед; почему Тартуский лыжный марафон ограничил число участников; как в Дании используют энергию морских приливов

- «Медовое сердце» ко Дню Святого Валентина. Наша корреспондент решила помочь как малому бизнесу, так и тем, кто еще сегодня хочет успеть порадовать и удивить свою «вторую половинку»

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 14 февраля.