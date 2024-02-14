Эстония уточнила сообщения о возможном закрытии границы с РФ

Эстония уточнила сообщения о возможном закрытии границы с Россией, вызванном наплывом нелегальных мигрантов со стороны России. Пресс-релиз Департамента полиции и погранохраны страны, согласно которому Таллинн готов закрыть границу с РФ и на который ссылались многие СМИ, был обнародован еще в ноябре 2023 года, пояснила в среду, 14 февраля, официальный представитель ведомства.

«В последние недели Россия целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз», - говорилось в ноябрьском пресс-релизе департамента. Однако в настоящее время скорое закрытие границы, по словам представителя PPA, не рассматривается.

Между тем на сайте Департамента полиции и погранохраны предупреждение о возможном закрытии границы остается в первоначальном виде. В нем же подчеркивается, что если это продолжится, то Эстония закроет пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия на фоне миграционного давления.

Закрытие финско-российской границы

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Она останется закрытой как минимум до 14 апреля. Власти Финляндии тоже обвинили Россию в том, что та якобы сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, дестабилизируя обстановку в стране.

В настоящее время лицам, пересекающим российско-эстонскую границу, уже выдают предупреждения о ее возможном закрытии на русском и английском языках.