В память об Алексее Навальном, скончавшемся на прошлой неделе, небольшое количество тартусцев собралось в воскресенье у памятника жертвам сталинизма «Василек». Они принесли цветы, зажгли свечи, а также установили его портреты.

Днем 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Алексея Навального. По официальной версии, политику стало в этот день плохо во время прогулки в колонии, он практически сразу потерял сознание. По мнению западных лидеров, причиной смерти Навального стала не неожиданная болезнь, а то, что Кремль жестоко убил Навального.